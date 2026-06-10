Brasil vira dois sets e estreia com vitória sobre o Irã na VNL Masculina Seleção esteve atrás no placar em diferentes momentos, mas mostrou resistência e venceu por 3 a 1

Com o apoio da torcida presente na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei estreou na Liga das Nações vencendo o Irã por 3 sets a 1, na noite desta quarta-feira (10). A equipe comandada por Bernardinho esteve em desvantagem na primeira e na última parcial, mas mostrou resistência para virar o placar na reta final e conquistar a vitória, com parciais 25/21, 23/25, 25/15 e 25/23.

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O confronto terminou em um rali acirrado, com os jogadores pulando em todas as bolas e fazendo defesas difíceis. Na quarta tentativa brasileira, Darlan explorou o bloqueio pela saída de rede e acabou com o jogo, marcando seu 18º ponto.

O oposto foi o maior pontuador da partida. Pelo lado do Brasil, também se destacaram Lucarelli e Adriano, com 14 e 13 pontos, respectivamente.

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Com o resultado, a Seleção soma seus primeiros três pontos na VNL. Os comandados de Bernardinho voltam à quadra nesta quinta-feira (11), às 20h (horário de Brasília), para enfrentar a Bélgica.

Como foi o jogo?

Adriano ataca em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

1º SET

Com postura agressiva no saque, os times começaram apresentando muitos erros no serviço e demoraram a se encontrar no fundamento. Por outro lado, o side-out funcionou para ambos os lados, o que manteve o confronto nivelado até a casa dos 19 pontos. Darlan e Lucarelli foram os principais ativos brasileiros na virada de bola.

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Após o Irã abrir 21 a 19 no ace de Poriya, Bernardinho pediu seu primeiro tempo técnico e organizou a equipe para uma corrida de 6 a 0. Na passagem de Cachopa pelo saque, o Brasil desestabilizou o passe adversário, gerando pontos em bloqueios e contra-ataques que construíram a vitória na primeira parcial: 25 a 21.

2º SET

O Irã contou com grandes exibições do seu tripé de atacantes, formado por Haji, Poriya e Haghparast, para voltar a fazer frente ao Brasil. O sistema defensivo brasileiro não conseguiu neutralizar os jogadores iranianos, que colocavam potência em cada virada de bola.

A Seleção reagiu com Honorato no saque e tirou uma diferença de quatro pontos, empatando em 17 a 17. Os visitantes seguiram impondo agressividade, mas sofreram a virada no 23 a 22, em passagem proveitosa de Cachopa pelo serviço.

Na reta final, os iranianos reforçaram o sistema de saque-bloqueio e, com dois tocos de Eisa, fecharam o set e empataram o duelo: 25 a 23

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3º SET

O Brasil teve Adriano como principal destaque em sua parcial de maior dominância no jogo. O ponteiro se apresentou melhor nos ataques, principalmente pelo fundo-meio, e fez duas passagens fundamentais pelo saque.

Na primeira delas, quando o placar estava 12 a 8, o ponteiro marcou dois aces e gerou contra-ataques convertidos por Matheus Pinta e Darlan, que colocaram a Seleção com oito pontos de frente. Depois, com a vantagem já estabelecida, foi para o serviço no 23 a 15, marcou um sace e forçou um erro do passe iraniano: 25 a 15.

4º SET

Após troca de pontos entre as equipes, o Irã voltou a incomodar o sistema de recepção do Brasil no saque e, aproveitando os erros na armação de jogadas, abriu 17 a 12. Bernardinho apostou na inversão de 5 e 1, com Matheus Brasília e Bryan, e conseguiu recuperar o time no jogo.

No momento decisivo, a Seleção se mostrou resiliente para não deixar a bola cair e virar pontos importantes, como o último. Após um rali acirrado, Darlan teve sua terceira tentativa e explorou o bloqueio para finalizar com chave de ouro a vitória brasileira: 25 a 23.

Agenda do Brasil na primeira semana da VNL Masculina, em Brasília

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV, GE TV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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