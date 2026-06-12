Brasil define convocadas para segunda semana da VNL
Grupo de 15 jogadoras embarcou para a Turquia; a líbero Nyeme fica no Brasil
O técnico José Roberto Guimarães definiu a lista de 15 jogadoras que estarão disponíveis para a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A líbero Nyeme, titular durante a etapa de Brasília, não viaja com o grupo e segue os treinamentos no Brasil. A seleção disputará a próxima etapa em Ancara, na Turquia, e volta à quadra na quarta-feira (17), contra a França.
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A ausência de Nyeme já havia sido acordada com a comissão técnica antes mesmo da pré-temporada em Saquarema. A jogadora ainda amamenta a filha Antonella, de um ano, e optou por não fazer as viagens à Turquia e ao Japão para se dedicar à maternidade. Natinha e Marcelle serão as líberos do Brasil na segunda etapa.
De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadoras da lista para entrar em quadra a cada confronto, podendo realizar mudanças de uma partida para outra ao longo da semana.
O Brasil segue com 100% de aproveitamento na VNL, após jogar a primeira semana em casa. Em Brasília, a seleção venceu Holanda (3 a 1), República Dominicana (3 a 1), Bulgária (3 a 0) e Itália (3 a 2).
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Veja a lista de relacionadas do Brasil
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Tainara
- Kisy
- Rosamara
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Gabi Guimarães
- Helena
CENTRAIS
- Julia Kudiess
- Diana
- Luzia
- Lorena
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
Jogos do Brasil na segunda semana da VNL
- Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h
- Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h
- Brasil x China - sábado (20), às 10h
- Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h
*horários de Brasília
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