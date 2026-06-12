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Brasil define convocadas para segunda semana da VNL

Grupo de 15 jogadoras embarcou para a Turquia; a líbero Nyeme fica no Brasil

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
12/06/2026 16:42
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Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL
Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL (Foto: Volleyball World)

O técnico José Roberto Guimarães definiu a lista de 15 jogadoras que estarão disponíveis para a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A líbero Nyeme, titular durante a etapa de Brasília, não viaja com o grupo e segue os treinamentos no Brasil. A seleção disputará a próxima etapa em Ancara, na Turquia, e volta à quadra na quarta-feira (17), contra a França.

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    A ausência de Nyeme já havia sido acordada com a comissão técnica antes mesmo da pré-temporada em Saquarema. A jogadora ainda amamenta a filha Antonella, de um ano, e optou por não fazer as viagens à Turquia e ao Japão para se dedicar à maternidade. Natinha e Marcelle serão as líberos do Brasil na segunda etapa.

    De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadoras da lista para entrar em quadra a cada confronto, podendo realizar mudanças de uma partida para outra ao longo da semana.

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    O Brasil segue com 100% de aproveitamento na VNL, após jogar a primeira semana em casa. Em Brasília, a seleção venceu Holanda (3 a 1), República Dominicana (3 a 1), Bulgária (3 a 0) e Itália (3 a 2).

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    Jogadoras da seleção embarcam para a Turquia, sede da segunda semana da VNL
    Jogadoras da seleção embarcam para a Turquia, sede da segunda semana da VNL (Foto: Reprodução/ CBV)

    Veja a lista de relacionadas do Brasil

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Tainara
    • Kisy
    • Rosamara

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Gabi Guimarães
    • Helena

    CENTRAIS

    • Julia Kudiess
    • Diana
    • Luzia
    • Lorena

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

    Jogos do Brasil na segunda semana da VNL

    • Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h
    • Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h
    • Brasil x China - sábado (20), às 10h
    • Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

    *horários de Brasília

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