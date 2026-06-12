Brasil define convocadas para segunda semana da VNL Grupo de 15 jogadoras embarcou para a Turquia; a líbero Nyeme fica no Brasil

O técnico José Roberto Guimarães definiu a lista de 15 jogadoras que estarão disponíveis para a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A líbero Nyeme, titular durante a etapa de Brasília, não viaja com o grupo e segue os treinamentos no Brasil. A seleção disputará a próxima etapa em Ancara, na Turquia, e volta à quadra na quarta-feira (17), contra a França.

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A ausência de Nyeme já havia sido acordada com a comissão técnica antes mesmo da pré-temporada em Saquarema. A jogadora ainda amamenta a filha Antonella, de um ano, e optou por não fazer as viagens à Turquia e ao Japão para se dedicar à maternidade. Natinha e Marcelle serão as líberos do Brasil na segunda etapa.

De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadoras da lista para entrar em quadra a cada confronto, podendo realizar mudanças de uma partida para outra ao longo da semana.

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O Brasil segue com 100% de aproveitamento na VNL, após jogar a primeira semana em casa. Em Brasília, a seleção venceu Holanda (3 a 1), República Dominicana (3 a 1), Bulgária (3 a 0) e Itália (3 a 2).

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Jogadoras da seleção embarcam para a Turquia, sede da segunda semana da VNL (Foto: Reprodução/ CBV)

Veja a lista de relacionadas do Brasil

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Tainara

Kisy

Rosamara

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Gabi Guimarães

Helena

CENTRAIS

Julia Kudiess

Diana

Luzia

Lorena

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

Jogos do Brasil na segunda semana da VNL

Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h

Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h

Brasil x China - sábado (20), às 10h

Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

*horários de Brasília

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