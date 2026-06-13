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Douglas descobriu no vestiário que seria titular contra Sérvia: 'muito nervoso'

Ponteiro retornou à seleção brasileira na temporada 2026

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
13/06/2026 13:52
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Douglas comemora ponto do Brasil no duelo contra a Sérvia pela VNL
Douglas comemora ponto do Brasil no duelo contra a Sérvia pela VNL (Foto: Volleyball World)

De volta à seleção após cinco anos, o ponteiro Douglas Souza estreou como titular na vitória do Brasil sobre a Sérvia, na manhã deste sábado (13), pela Liga das Nações de Vôlei (VNL). Apesar da experiência em quadra, o campeão olímpico admitiu um certo frio na barriga ao ser comunicado por Bernardinho, na última hora, que seria escalado para o duelo.

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    — Fiquei muito nervoso! Ele (o Bernardinho) podia ter falado ontem à noite, a gente teve duas reuniões, mas ele falou só hoje no vestiário. Aí respirei, concentrei, pensei: "vamo arrasar". No começo dá um friozinho na barriga, mas depois que o árbitro apita, você esquece tudo, passa ajustar taticamente, e o negócio flui - disse ao SporTV, em entrevista pós-jogo.

    Escalado no lugar de Adriano, titular nas duas primeiras partidas da VNL, Douglas foi uma das novidades do Brasil no jogo contra a Sérvia. Ele foi um dos destaques em quadra, com 10 pontos.

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    — Tinha esquecido como é essa sensação de estar em quadra pelo Brasil, é muito gostoso o amor e carinho da torcida, está sendo incrível. A competição é longa, então precisa dar volume pra todos estarem prontos pra jogar, precisa dar descanso para alguns, então a gente foi mesclando e encaixando ao longo do jogo. Estou feliz em estar de volta - completou.

    Douglas não foi a única mudança no time neste sábado (13). Lucarelli, que sentiu um desconforto na coxa, foi poupado pela comissão técnica e substituído por Honorato. Mesmo com as alterações na escalação, o Brasil não teve dificuldades para vencer a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/22.

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    Brasil venceu a Sérvia por 3 sets a 0 na primeira semana da VNL
    Brasil venceu a Sérvia por 3 sets a 0 na primeira semana da VNL (Foto: Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

    Brasil segue invicto e lidera a VNL

    Com a vitória, o Brasil segue com 100% de aproveitamento, alcança os nove pontos, e lidera a classificação da VNL. A seleção volta a jogar neste domingo (14), às 18h (horário de Brasília), diante da Argentina, encerrando a passagem pela capital federal na primeira semana da competição.

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