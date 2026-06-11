logo Lance!
Logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasJogos de HojeVídeos

Douglas Souza analisa 'dificuldade' em retorno à Seleção na VNL

Ponteiro está de volta a equipe de Bernardinho após cinco anos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 12:40
Favorite o Lance! no Google
SOBE - O ponteiro Douglas Souza surpreendeu positivamente no Mundial e chegou à decisão como forte candidato ao prêmio de melhor jogador do torneio, caso o Brasil fosse campeão. Aos 23 anos, fez sua primeira temporada como titular da Seleção mostrou que pode ser peça-chave.
Douglas Souza em ação pela Seleção Brasileira de Vôlei Masculino (Foto: Divulgação/FIVB)

Voltar para casa nem sempre é simples. Após anos afastado da Seleção Brasileira, Douglas Souza reencontrou um ambiente conhecido, mas também uma rotina bem diferente daquela vivida nos clubes. Entre treinos intensos e a preparação para uma longa maratona de viagens e partidas, o ponteiro admite que ainda busca recuperar sua melhor forma física.

continua após a publicidade
  • Darlan, Flávio e Adriano sobem no bloqueio em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Brasil x Bélgica pela VNL Masculina; horário e onde assistir

    Vôlei
    Há 37 minutos
  • Darlan ataca em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Darlan honra a 1 de Bruninho na estreia do Brasil na VNL Masculina

    Vôlei
    Há 12 horas
  • Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Brasil vira dois sets e estreia com vitória sobre o Irã na VNL Masculina

    Vôlei
    Há 13 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    — Está sendo muito difícil, mas eu tô me divertindo muito, sabe? Tá sendo difícil porque eu falo… Porque, logicamente, é um ritmo muito diferente do clube, né? No clube você treina um pouco menos e tal, tem muito menos jogos — confessou Douglas, em entrevista ao "ge".

    A necessidade desta intensidade, porém, foi um dos pontos destacados pelo ponteiro. Embora os dias fiquem corridos e a carga física seja pesada, a sequência de jogos que está por vir com a Liga das Nações de Vôlei Masculina justifica a programação de treinamento.

    continua após a publicidade

    — A gente precisa fazer essa preparação para a maratona que a gente vai viver, de viagens e jogos, depois de começar os campeonatos. Então, assim, é uma preparação intensa.

    Os cinco anos longe da Seleção Brasileira não foram os responsáveis por deixar Douglas fora de ritmo. Um dos principais destaques do Cruzeiro na última temporada, o ponteiro explicou que a adaptação ao intenso calendário da equipe nacional exige tempo. Para exemplificar o processo, ele citou até mesmo Lucarelli, o atual capitão da Seleção.

    continua após a publicidade

    — Eu estou ainda me preparando fisicamente para isso. Não estou 100%, lógico. Assim como o Lucarelli, também, que se apresentou hoje, não vai estar 100%. Isso é normal. A gente vai meio que se ajustando ao longo do campeonato, porque são várias etapas, até se Deus quiser a gente chegar até a etapa final.

    ➡️ Darlan honra a 1 de Bruninho na estreia do Brasil na VNL Masculina

    De volta ao estrelato na Seleção

    Campeão nos Jogos Rio 2016, Douglas anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira em 2022, após disputar as Olimpíadas de Tóquio, para cuidar de questões pessoais e da saúde mental. Ele chegou a receber convite para reintegrar o grupo, já sob o comando de Bernardinho, às vésperas de Paris 2024, mas recusou.

    Em março deste ano, a reportagem do Lance! confirmou que defender a Seleção havia voltado aos planos de Douglas. O ponteiro, inclusive, declarou que via a necessidade de "entregar o melhor em quadra" para (re)conquistar essa oportunidade.

    Além do ouro olímpico, sua trajetória na Seleção Brasileira também foi marcada pelo protagonismo na campanha do Mundial de 2018, que terminou com a medalha de prata. Caso a equipe tivesse conquistado o título, o jogador seria eleito o MVP da competição.

    Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)
    Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Darlan, Flávio e Adriano sobem no bloqueio em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VôleiBrasil x Bélgica pela VNL Masculina; horário e onde assistirHá 37 minutos
    Darlan ataca em Brasil x Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VôleiDarlan honra a 1 de Bruninho na estreia do Brasil na VNL MasculinaHá 12 horas
    Seleção Brasileira comemora ponto em jogo contra o Irã pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VôleiBrasil vira dois sets e estreia com vitória sobre o Irã na VNL MasculinaHá 13 horas
    O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)
    VôleiVeja os lances da vitória do Brasil na estreia da Liga das Nações de VôleiHá 17 horas
    Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)
    VôleiCraques do vôlei celebram representatividade LGBTQIA+ na SeleçãoHá 1 dia
    Itália e Polônia se enfrentaram pela final da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball World)
    VôleiQuem são os maiores campeões da Liga das Nações de Vôlei Masculino?Há 1 dia

    Mais LANCE!

    O Sada Cruzeiro anunciou o retorno do ponteiro Leal
    Sada Cruzeiro anuncia retorno de Leal para temporada
    O levantador Bieler, de 23 anos, atua pelo Suzano
    VNL: Cachopa sente desconforto, e Bieler viaja para etapa de Brasília
    Bernardinho à beira da quadra pela Seleção Brasileira Masculina de Vôlei no Campeonato Mundial 2025 (Foto: Volleyball World)
    Bernardinho vê nova geração de ponteiros do Brasil com preocupação
    Lukas Bergmann realiza passe em Brasil x Canadá pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)
    VNL: Sem Lukas Bergmann, Bernardinho leva 17 atletas para a etapa de Brasília
    Brasil vence Bulgária na semana 1 da VNL 2026, em Brasília (Foto: Volleyball World)
    Brasil oscila, mas termina etapa da VNL Brasília com saldo positivo
    Darlan durante jogo entre Brasil e Eslovênia pela VNL 2025 no Maracanãzinho (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)
    Bernardinho descarta Darlan como ponteiro na Seleção: 'Zero chance'
    Zé Roberto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Zé Roberto faz balanço da semana 1 da VNL: 'Correr atrás do prejuízo'
    Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Maior pontuadora de Brasil x Itália, Ana Cristina joga com torcida de Maicon
    Brasil x Itália na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VNL: Brasil vence Itália e quebra sequência de 39 jogos invictos do rival
    Brasil e Bulgária (Foto: Divulgação/ CBV)
    Brasil x Itália: veja os lances da vitória brasileira na Liga das Nações
    Seleção comemora ponto em Brasil x Itália pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Vollleyball World)
    Brasil x Itália na Liga das Nações; confira horário e onde assistir
    Antropova comemora ponto em Itália x Turquia na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Estrela muda de posição para aumentar poderio ofensivo da Itália
    Na VNL, Brasil busca quebrar retrospecto negativo contra a Itália