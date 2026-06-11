Douglas Souza analisa 'dificuldade' em retorno à Seleção na VNL Ponteiro está de volta a equipe de Bernardinho após cinco anos

Voltar para casa nem sempre é simples. Após anos afastado da Seleção Brasileira, Douglas Souza reencontrou um ambiente conhecido, mas também uma rotina bem diferente daquela vivida nos clubes. Entre treinos intensos e a preparação para uma longa maratona de viagens e partidas, o ponteiro admite que ainda busca recuperar sua melhor forma física.

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— Está sendo muito difícil, mas eu tô me divertindo muito, sabe? Tá sendo difícil porque eu falo… Porque, logicamente, é um ritmo muito diferente do clube, né? No clube você treina um pouco menos e tal, tem muito menos jogos — confessou Douglas, em entrevista ao "ge".

A necessidade desta intensidade, porém, foi um dos pontos destacados pelo ponteiro. Embora os dias fiquem corridos e a carga física seja pesada, a sequência de jogos que está por vir com a Liga das Nações de Vôlei Masculina justifica a programação de treinamento.

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— A gente precisa fazer essa preparação para a maratona que a gente vai viver, de viagens e jogos, depois de começar os campeonatos. Então, assim, é uma preparação intensa.

Os cinco anos longe da Seleção Brasileira não foram os responsáveis por deixar Douglas fora de ritmo. Um dos principais destaques do Cruzeiro na última temporada, o ponteiro explicou que a adaptação ao intenso calendário da equipe nacional exige tempo. Para exemplificar o processo, ele citou até mesmo Lucarelli, o atual capitão da Seleção.

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— Eu estou ainda me preparando fisicamente para isso. Não estou 100%, lógico. Assim como o Lucarelli, também, que se apresentou hoje, não vai estar 100%. Isso é normal. A gente vai meio que se ajustando ao longo do campeonato, porque são várias etapas, até se Deus quiser a gente chegar até a etapa final.

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De volta ao estrelato na Seleção

Campeão nos Jogos Rio 2016, Douglas anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira em 2022, após disputar as Olimpíadas de Tóquio, para cuidar de questões pessoais e da saúde mental. Ele chegou a receber convite para reintegrar o grupo, já sob o comando de Bernardinho, às vésperas de Paris 2024, mas recusou.

Em março deste ano, a reportagem do Lance! confirmou que defender a Seleção havia voltado aos planos de Douglas. O ponteiro, inclusive, declarou que via a necessidade de "entregar o melhor em quadra" para (re)conquistar essa oportunidade.

Além do ouro olímpico, sua trajetória na Seleção Brasileira também foi marcada pelo protagonismo na campanha do Mundial de 2018, que terminou com a medalha de prata. Caso a equipe tivesse conquistado o título, o jogador seria eleito o MVP da competição.

Maique, Douglas Souza, Adriano e Pureza em vídeo promocional da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/Volleyball World)

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