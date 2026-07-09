logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Aposentadoria? Jaque deixa futuro no vôlei em aberto

Atleta de 41 anos atuava no Pinheiros após retorno às quadras depois de quatro anos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 11:15
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Comemoração de Jaqueline durante a vitória do Pinheiros na semifinal da Superliga B
Comemoração de Jaque durante a vitória do Pinheiros na semifinal da Superliga B (Foto: RICARDO BUFOLIN / PINHEIROS)

Depois de quatro anos afastada das quadras, a bicampeã olímpica Jaque voltou ao voleibol profissional na temporada 2025/26 para defender o Pinheiros. O retorno da ex-jogadora da seleção brasileira chamou a atenção do cenário nacional e foi acompanhado de uma campanha de sucesso da equipe paulista, que conquistou o acesso à Superliga Feminina após uma temporada disputando a Superliga B.

  • Jaqueline Carvalho, Murilo Endres e Arthur, filho do casal. Foto: Reprodução/ Instagram

    ‘Filho do vôlei’ estreia e emociona os medalhistas olímpicos Jaqueline e Murilo

    Vôlei
    Há 2 meses
  • Comemoração de Jaqueline durante a vitória do Pinheiros na semifinal da Superliga B

    Após acesso à elite da Superliga, Jaque deixa futuro no vôlei em aberto

    Vôlei
    Há 3 meses
  • Lance!

    No ataque, Jaqueline leva Pinheiros de volta à elite do vôlei brasileiro

    Mais Esportes
    Há 3 meses

    • ➡️'Filho do vôlei' estreia e emociona os medalhistas olímpicos Jaqueline e Murilo

    Apesar da conquista do acesso e da expectativa pela disputa da próxima edição da Superliga, a permanência da bicampeã olímpica no time ainda é incerta. A jogadora ainda não confirmou se continuará atuando profissionalmente na próxima temporada.

    continua após a publicidade

    A dúvida foi revelada pela própria atleta na última quarta-feira (8). Durante uma interação com seguidores nas redes sociais, Jaque abriu uma caixa de perguntas e respondeu aos questionamentos dos fãs.

    Entre as perguntas recebidas, um seguidora quis saber se ela seguirá jogando na temporada 2026/27. Com imagens de sua atuação pelo Pinheiros ao fundo, a ex-jogadora da seleção brasileira respondeu de forma curta e direta: "Não sei ainda".

    continua após a publicidade
  • Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

    Globo bate recorde de público na Copa; veja ranking de audiência

    Fora de Campo
    Há 14 minutos
  • Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 55 minutos
  • Ousmane Dembelé levanta a Bola de Ouro conquistada na temporada 2024/25

    Quartas da Copa do Mundo impactam corrida pela Bola de Ouro; veja favoritos

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 minutos
    • Stories da Jaque revelando sua dpuvida para a próxima temporada
    Stories da Jaque (Foto: Reprodução)

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Desgaste físico no retorno

    O principal desafio de Jaque no retorno às quadras foi a questão física. Afastada do vôlei profissional há quatro anos, ela passou por uma transição no Pinheiros, jogando como líbero no início da Superliga. Em fevereiro, ela sofreu uma lesão na panturrilha direita durante partida da Superliga B e desfalcou o time.

    🤑 Aposte na vitória de seu atleta preferido!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Seleção de vôlei masculino da Polônia em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

    Vôlei

    Federação Polonesa de Vôlei critica FIVB sobre retorno da Rússia

    Há 3 horas
    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    Vôlei

    Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei

    Há 16 horas
    Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020

    Vôlei

    Rússia está de volta ao vôlei mundial

    Há 23 horas
    Julia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil na vitória sobre o Japão

    Vôlei

    Júlia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL: 'Ninguém desistiu'

    Há 1 dia
    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

    Mais Esportes

    Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27

    Há 1 dia
    Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina

    Vôlei

    Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL feminina

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo contra a China na VNL

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão na VNL feminina

    Dia sem copa (reprodução)

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL

    Brasil x Japão na Liga das Nações: horário e onde assistir

    O técnico José Roberto Guimarães, da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, demonstra preocupação e leva a mão esquerda ao rosto

    Sem Tainara, Zé Roberto busca solução para a saída na reta final da VNL

    Seleção Brasileira feminina de vôlei posa para foto após vitória na VNL

    Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários

    Bloqueio do Brasil em ataque de jogadora francesa na VNL

    Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL

    CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

    Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    De camisa grená, Willner Rivas, número 18 da seleção masculina de vôlei da Venezuela, saca com a mão direita em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020

    Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

    À esquerda, Jaque, com a camisa rubro-negra do Sesc Flamengo, vibra de boca aberta; no centro, Kuznetsova, com a camisa preta do Praia Clube, comemora um ponto sorrindo; à direita, Bianca Bertolino, com a camisa tricolor do Fluminense, sorri em foto oficial

    Praia Clube, Flamengo e mais: times da Superliga reforçam elencos para 2026/27

    Atletas da Seleção, o casal formado por Julia Kudiess e Leo Lukas em Saquarema (RJ)

    Julia Kudiess se declara para Leo Lukas após atuação em amistoso da Seleção

    Maicon Santos pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Maicon brilha, e Seleção B masculina de vôlei vence amistoso contra o Chile