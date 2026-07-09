Aposentadoria? Jaque deixa futuro no vôlei em aberto Atleta de 41 anos atuava no Pinheiros após retorno às quadras depois de quatro anos

Depois de quatro anos afastada das quadras, a bicampeã olímpica Jaque voltou ao voleibol profissional na temporada 2025/26 para defender o Pinheiros. O retorno da ex-jogadora da seleção brasileira chamou a atenção do cenário nacional e foi acompanhado de uma campanha de sucesso da equipe paulista, que conquistou o acesso à Superliga Feminina após uma temporada disputando a Superliga B.

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Apesar da conquista do acesso e da expectativa pela disputa da próxima edição da Superliga, a permanência da bicampeã olímpica no time ainda é incerta. A jogadora ainda não confirmou se continuará atuando profissionalmente na próxima temporada.

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A dúvida foi revelada pela própria atleta na última quarta-feira (8). Durante uma interação com seguidores nas redes sociais, Jaque abriu uma caixa de perguntas e respondeu aos questionamentos dos fãs.

Entre as perguntas recebidas, um seguidora quis saber se ela seguirá jogando na temporada 2026/27. Com imagens de sua atuação pelo Pinheiros ao fundo, a ex-jogadora da seleção brasileira respondeu de forma curta e direta: "Não sei ainda".

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Stories da Jaque (Foto: Reprodução)

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Desgaste físico no retorno

O principal desafio de Jaque no retorno às quadras foi a questão física. Afastada do vôlei profissional há quatro anos, ela passou por uma transição no Pinheiros, jogando como líbero no início da Superliga. Em fevereiro, ela sofreu uma lesão na panturrilha direita durante partida da Superliga B e desfalcou o time.

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