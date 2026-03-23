Após acesso à elite da Superliga, Jaque deixa futuro no vôlei em aberto

O primeiro objetivo de Jaqueline no retorno ao voleibol foi cumprido nesta segunda-feira (23), quando o Pinheiros garantiu o acesso para a Superliga A. Com a final da Superliga B pela frente, a bicampeã olímpica deixou em aberto seu futuro nas quadras.

continua após a publicidade

➡️No ataque, Jaqueline leva Pinheiros de volta à elite do vôlei brasileiro

➡️Ao Lance!, Alison 'Mamute' se surpreende com indicação ao Hall da Fama do vôlei

— Meu objetivo maior é ganhar, depois disso a gente pensa o que vai fazer. Eu quero ganhar esse campeonato, não interessa, por mais que a gente tenha cumprido a responsabilidade de subir de novo à elite, eu quero ganhar. Vou com o foco agora nesse objetivo e depois disso a gente pensa o que faz - disse, após o jogo.

O acesso do Pinheiros para a Superliga A veio após duas vitórias na série contra o Chapecó. Agora, a equipe enfrenta o Abel Moda Vôlei, de Brusque, em jogo único para definir o título.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do Pinheiros na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Jaqueline saca durante semifinal da Superliga B entre Pinheiros e Chapecó (Beatriz Pinheiro/Lance!)

Desgaste físico no retorno

O principal desafio de Jaque no retorno às quadras foi a questão física. Afastada do vôlei profissional há quatro anos, ela passou por uma transição no Pinheiros, jogando como líbero no início da Superliga. Em fevereiro, ela sofreu uma lesão na panturrilha direita durante partida da Superliga B e desfalcou o time.

continua após a publicidade

Recuperada, Jaque atuou como ponteira, sua função de origem, no segundo jogo pela semifinal contra o Chapecó. Nesta segunda-feira (23), ela permaneceu no ataque da equipe, mas sentiu um desconforto na panturrilha esquerda, e foi substituída no final do terceiro set. Ela recebeu atendimento da comissão técnica e garantiu que, caso a partida fosse para o quarto set, estaria pronta para voltar à quadra.

— Eu voltei faz dez dias, não é fácil assumir uma responsabilidade desse tamanho. Isso tá sendo uma pré-temporada pra mim, como atacante. Eu vou sentir dor, eu vou sentir fadiga, mas sei que quem entrar no meu lugar vai entrar muito bem. O Ângelo (treinador) tem revezado bastante nos Jogos, todo mundo tem tido oportunidade de jogar, e esse é o ponto forte da nossa equipe - explicou.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial