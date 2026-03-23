Todos os olhos estavam voltados para Jaque no duelo entre Pinheiros e Chapecó, pela semifinal da Superliga B. Na noite desta segunda-feira (23), no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, a bicampeã olímpica foi um dos pilares da vitória por 3 sets a 0 e acesso do Pinheiros à elite do vôlei brasileiro.

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Jaque retornou às quadras na temporada 2025/2026, após quatro anos afastada do vôlei profissional. Aos 42 anos, ela teve um retorno adaptado, primeiro jogando como líbero e, já na reta final da Superliga, na função de ponteira, sua posição de origem.

O clima no ginásio era de festa, cheio de camisas com o número "8" da atleta que fez história na seleção brasileira. Nas arquibancadas, o marido Murilo, duas vezes medalhista olímpico, acompanhava atentamente cada lance. Dentro de quadra, Jaque sustentava o estilo intenso e vibrante que a consagrou.

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Com a primeira missão da temporada cumprida, o Pinheiros agora enfrenta o Abel Moda Vôlei, de Brusque, pelo título da Superliga B.

Pinheiros está de volta à elite do vôlei brasileiro (Beatriz Pinheiro/Lance!)

Como foi a vitória do Pinheiros

1o set

Valendo vaga na elite, o jogo começou bastante equilibrado, com as equipes trocando pontos. O Pinheiros teve dificuldades na definição das jogadas e o Chapecó abriu 12 a 9 no placar. Enquanto não pontuava no ataque, Jaque contribuía na defesa.

Após marcar seu primeiro ponto no ataque, o décimo do Pinheiros no jogo, a bicampeã olímpica de boa passagem pelo saque e a equipe assumiu a liderança do placar. O bloqueio também passou a funcionar, e as paulistas fecharam o primeiro set em 25 a 20.

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2o set

Embalado pela torcida, o Pinheiros voltou para o segundo set mais eficiente no ataque e liderou o placar desde o início. O técnico Michel Guimarães, do Chapecó, gastou seus pedidos de tempo para ajustar o time, mas a vantagem das paulistas chegou a sete pontos.

O Chapecó tentou uma reação na reta final do set, diminuiu a diferença e salvou quatro set points, mas Jaque colocou a bola no chão para fechar o set por 25 a 20 e deixar o Pinheiros a um set da final.

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3o set

O Chapecó foi para o tudo ou nada no terceiro set, e passou a arriscar mas no saque. A estratégia funcionou, complicando a defesa do Pinheiros, e as catarinenses lideraram a primeira metade da parcial.

Mais uma vez, a torcida empurrou o time da casa rumo à virada, e a equipe respondeu, com o bloqueio funcionando. Durante a parcial, Jaque foi substituída e recebeu atenção da equipe médica, com um desconforto na panturrilha esquerda. Mesmo assim, continuou orientando as companheiras à beira da quadra.

O Chapecó pressionou no final, diminuindo uma desvantagem que havia sido de cinco pontos para apenas dois. O técnico do Pinheiros, Angelo Vercesi, pediu tempo quando o Chapecó empatou e virou o placar para 22 a 21, em erro de ataque das anfitriãs.

A definição do set foi disputada ponto a ponto até que o Pinheiros, no ataque, confirmou a vitória por 30 a 27, e a vaga na elite.

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