Leitores do Lance! elegem França x Espanha como semifinal mais equilibrada Enquete apontou favoritismo para o duelo entre franceses e espanhóis

As semifinais da Copa do Mundo, disputadas nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15), reunirão as quatro seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa. França e Espanha abrem a fase decisiva, enquanto Inglaterra e Argentina disputam a outra vaga na decisão do torneio, marcada para domingo (19).

Em enquete realizada pelo Lance! mostrou que a maioria dos leitores considera o duelo entre França e Espanha como a semifinal mais equilibrada da Copa do Mundo. O confronto, que abre a fase decisiva do torneio nesta terça-feira (14), recebeu 63% dos votos, enquanto 37% dos participantes apontaram Inglaterra e Argentina como o embate mais parelho.

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Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha - (Crédito: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Odd ANDERSEN / AFP - Odd ANDERSEN / AFP - ROBERTO SCHMIDT / AFP)

França x Espanha

A França chega embalada para a semifinal da Copa do Mundo após vencer os seis jogos disputados no torneio e tenta alcançar sua terceira final consecutiva desde 2018. Para isso, porém, precisará superar um retrospecto recente desfavorável diante da Espanha, liderada por Lamine Yamal.

Nos últimos dez confrontos entre as seleções, os espanhóis venceram sete vezes, contra apenas duas vitórias francesas e um empate. Os dois encontros mais recentes ocorreram justamente em semifinais: a Espanha eliminou a França na Eurocopa de 2024 (2 a 1) e voltou a vencer na Liga das Nações de 2025, em um eletrizante 5 a 4.

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Inglaterra x Argentina

O reencontro entre Inglaterra e Argentina acontece pela primeira vez em uma semifinal de Copa do Mundo e revive uma das maiores rivalidades da história do torneio. O confronto remete às quartas de final de 1986, quando Diego Maradona marcou os históricos gols da "Mão de Deus" e do "Gol do Século", conduzindo os argentinos ao título mundial.

No retrospecto geral, a Inglaterra soma seis vitórias, contra duas da Argentina e seis empates em 14 confrontos. Em Copas do Mundo, os ingleses também levam vantagem, mas nos duelos eliminatórios o equilíbrio prevalece: em três confrontos de mata-mata, cada seleção venceu uma vez, além da classificação argentina nos pênaltis nas oitavas de final do Mundial de 1998.

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