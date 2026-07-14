logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Leitores do Lance! elegem França x Espanha como semifinal mais equilibrada

Enquete apontou favoritismo para o duelo entre franceses e espanhóis

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 11:00
Favorite o Lance! no Google
Lionel Messi, Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal. Os quatro representantes das seleções semifinalistas na zona do ataque.
Lionel Messi, Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal. Os quatro representantes das seleções semifinalistas na zona do ataque - (Crédito: Odd Andersen / AFP - Charly Triballeau / AFP - Patricia de Melo Moreira / AFP - Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty)

As semifinais da Copa do Mundo, disputadas nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15), reunirão as quatro seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa. França e Espanha  abrem a fase decisiva, enquanto Inglaterra e Argentina disputam a outra vaga na decisão do torneio, marcada para domingo (19). 

  • Fala de Gianni Infantino repercute fortemente após triunfo de Argentina sobre Cabo Verde (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

    Você aprova uma Copa do Mundo com 64 seleções? Vote na enquete do Lance!

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Cazé

    CazéTV é da Globo? Web recupera fala de Casimiro sobre semifinal da Copa

    Fora de Campo
    Há 8 horas

    • Em enquete realizada pelo Lance! mostrou que a maioria dos leitores considera o duelo entre França e Espanha como a semifinal mais equilibrada da Copa do Mundo. O confronto, que abre a fase decisiva do torneio nesta terça-feira (14), recebeu 63% dos votos, enquanto 37% dos participantes apontaram Inglaterra e Argentina como o embate mais parelho.

    continua após a publicidade

    ➡️Mbappé, o fragmentado: três Copas do Mundo, três versões e um craque geracional

    Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha.
    Messi, pela Argentina; Mbappé, atuando pela França; Bellingham, pela Inglaterra; Yamal, atuando pela Espanha - (Crédito: Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - Odd ANDERSEN / AFP - Odd ANDERSEN / AFP - ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    França x Espanha

  • Unai Simón durante aquecimento para a partida Espanha x França na Copa do Mundo 2026

    "Prefiro um 4 a 0": Unai Simón não quer pênaltis em Espanha x França

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 minutos
  • Copa do Mundo reúne vencedores de prêmio individual nas semifinais (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Semifinal da Copa reúne três vencedores da Bola de Ouro em marco histórico

    Copa do Mundo 2026
    Há 23 minutos
  • Gianni Infantino tem novo problema para lidar às vésperas da Copa do Mundo

    Colunistas e jornalistas do Lance! opinam sobre Copa do Mundo com 64 seleções

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • A França chega embalada para a semifinal da Copa do Mundo após vencer os seis jogos disputados no torneio e tenta alcançar sua terceira final consecutiva desde 2018. Para isso, porém, precisará superar um retrospecto recente desfavorável diante da Espanha, liderada por Lamine Yamal.

    Nos últimos dez confrontos entre as seleções, os espanhóis venceram sete vezes, contra apenas duas vitórias francesas e um empate. Os dois encontros mais recentes ocorreram justamente em semifinais: a Espanha eliminou a França na Eurocopa de 2024 (2 a 1) e voltou a vencer na Liga das Nações de 2025, em um eletrizante 5 a 4.

    continua após a publicidade

    ➡️De 1966 a 2026: Inglaterra busca reviver a campanha do título mundial

    Inglaterra x Argentina

    O reencontro entre Inglaterra e Argentina acontece pela primeira vez em uma semifinal de Copa do Mundo e revive uma das maiores rivalidades da história do torneio. O confronto remete às quartas de final de 1986, quando Diego Maradona marcou os históricos gols da "Mão de Deus" e do "Gol do Século", conduzindo os argentinos ao título mundial.

    No retrospecto geral, a Inglaterra soma seis vitórias, contra duas da Argentina e seis empates em 14 confrontos. Em Copas do Mundo, os ingleses também levam vantagem, mas nos duelos eliminatórios o equilíbrio prevalece: em três confrontos de mata-mata, cada seleção venceu uma vez, além da classificação argentina nos pênaltis nas oitavas de final do Mundial de 1998.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Lendas da Inglaterra provocam a Argentina antes de semifinal: 'Somos melhores'

    Há 1 hora
    Mbappé e Yamal em ação na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (14/07)?

    Há 1 hora
    Keyne, irmão de Yamal

    Fora de Campo

    Conheça Keyne, irmão de Yamal que tem chamado atenção na Copa

    Há 1 hora
    Fala de Gianni Infantino repercute fortemente após triunfo de Argentina sobre Cabo Verde (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Você aprova uma Copa do Mundo com 64 seleções? Vote na enquete do Lance!

    Há 1 hora
    Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (14/07)

    Há 2 horas
    Cazé

    Fora de Campo

    CazéTV é da Globo? Web recupera fala de Casimiro sobre semifinal da Copa

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Craque francês somou oito gols até então

    IA crava resultado ousado entre França e Espanha: 'Difícil'

    Monatagem de fotos mostra Mbappé e Lamine Yamal em ação pelas suas seleções na Coap do Mundo

    Semifinal entre França e Espanha marca mais um duelo entre Yamal e Mbappé, agora na Copa

    Messi no aquecimento para o jogo da Argentina contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026

    Árbitro escolhido para Inglaterra x Argentina agita a web: 'Não é possível'

    Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo

    De 1966 a 2026: Inglaterra busca reviver a campanha do título mundial

    Caio Ribeiro falou sobre gol de Messi

    Caio Ribeiro aponta favorita ao título da Copa e cita Pelé ao falar de Messi

    Árbitro de França x Espanha foi o primeiro a aplicar uma nova regra da Fifa (Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Quem é o árbitro de França x Espanha na semifinal da Copa do Mundo?

    Ousmane Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Ataque da França desafia defesa da Espanha por vaga na final da Copa do Mundo

    Yamal sorrindo em coletiva

    Provocação de Yamal e resposta dos franceses marcam semifinal da Copa

    Ousmane Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Sabe tudo sobre Ousmane Dembélé? Responda ao quiz da Copa do Mundo