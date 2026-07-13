Central do Osasco é convocada para a Seleção no lugar de Julia Kudiess
Larissa Besen foi chamada por Zé Roberto e será mais uma opção no meio de rede
A Seleção Brasileira feminina de vôlei sofreu uma baixa neste domingo (12) com a lesão de Julia Kudiess durante a partida contra os Estados Unidos pela VNL. Para o lugar dela, o técnico José Roberto Guimarães convocou a central Larissa Besen, que atua pelo Osasco. A atleta de 25 anos já fazia parte da lista ampliada de inscritas do Brasil para a Liga das Nações 2026.
➡️ Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021" target="_blank">Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Larissa viajará ao Japão para se juntar à equipe na preparação para a fase final da VNL, em Macau, na China. O Brasil enfrenta o Japão nas quartas de final do torneio no dia 22 de julho, às 8h30 (de Brasília), em busca do título inédito.
Com a convocação de Larissa, Zé Roberto tem quatro opções para o meio de rede. Além dela, Diana, Luzia e Lorena estão disponíveis. Quem vinha sendo titular ao lado de Kudiess era Diana, que marcou 31 pontos de bloqueio até aqui na competição.
Torcedores recebem os noruegueses com remada viking após eliminação na Copa
Scaloni não define mudanças na Argentina, e elenco ganha churrasco
Denílson é sincero sobre publicações dos jogadores do Brasil: 'Precisa'
➡️Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021" target="_blank"> Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina
A carreira de Larissa Besen
A central, revelada pelo Barueri, defende o Osasco desde a temporada 2025/26. Na última temporada, Larissa conquistou a Supercopa 2025 e a Copa do Brasil 2026 com o time paulista.
Pela Seleção Brasileira, a jogadora integrou a equipe que levantou o troféu dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Ela também fez parte do time sub-26 que ficou com o bronze nos Jogos Mundiais Universitários de 2025.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Vôlei
Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL FemininaHá 29 minutos
Vôlei
Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira faseHá 42 minutos
Vôlei
Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas SouzaHá 7 horas
Vôlei
Brasil entra em semana decisiva na VNL; veja os jogos em ChicagoHá 7 horas
Vôlei
Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027Há 11 horas
Vôlei
Craque do Sesc Flamengo sofre mesma lesão de Julia Kudiess na VNLHá 23 horas
Mais LANCE!