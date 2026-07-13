Central do Osasco é convocada para a Seleção no lugar de Julia Kudiess Larissa Besen foi chamada por Zé Roberto e será mais uma opção no meio de rede

A Seleção Brasileira feminina de vôlei sofreu uma baixa neste domingo (12) com a lesão de Julia Kudiess durante a partida contra os Estados Unidos pela VNL. Para o lugar dela, o técnico José Roberto Guimarães convocou a central Larissa Besen, que atua pelo Osasco. A atleta de 25 anos já fazia parte da lista ampliada de inscritas do Brasil para a Liga das Nações 2026.

➡️ Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021" target="_blank">Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase

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Larissa viajará ao Japão para se juntar à equipe na preparação para a fase final da VNL, em Macau, na China. O Brasil enfrenta o Japão nas quartas de final do torneio no dia 22 de julho, às 8h30 (de Brasília), em busca do título inédito.

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Com a convocação de Larissa, Zé Roberto tem quatro opções para o meio de rede. Além dela, Diana, Luzia e Lorena estão disponíveis. Quem vinha sendo titular ao lado de Kudiess era Diana, que marcou 31 pontos de bloqueio até aqui na competição.

➡️Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021" target="_blank"> Definido o horário de Brasil x Japão pelas quartas de final da VNL Feminina

A carreira de Larissa Besen

A central, revelada pelo Barueri, defende o Osasco desde a temporada 2025/26. Na última temporada, Larissa conquistou a Supercopa 2025 e a Copa do Brasil 2026 com o time paulista.

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Pela Seleção Brasileira, a jogadora integrou a equipe que levantou o troféu dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Ela também fez parte do time sub-26 que ficou com o bronze nos Jogos Mundiais Universitários de 2025.

Larissa Bosen nos Jogos Mundiais Universitários (Foto: Reprodução/Instagram)

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