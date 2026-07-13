Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase
Central foi a melhor bloqueadora da etapa classificatória da competição
Apesar da lesão que a tirou da disputa da Liga das Nações, Julia Kudiess terminou o domingo (12) com ao menos um motivo para comemorar. A central terminou a fase classificatória da competição como a melhor bloqueadora e entrou para a seleção da VNL. A lista foi elaborada com base nas estatísticas individuais das jogadoras.
➡️ Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Kudiess é dona do recorde de bloqueios em uma edição da VNL, com os 63 pontos marcados neste fundamento em 2025. E a hegemonia da jogadora continuou neste ano, ainda que interrompida pelo rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) em partida contra os Estados Unidos.
Na fase classificatória da Liga das Nações, a central de 23 anos marcou 42 pontos de bloqueio em 11 jogos disputados e liderou o ranking. Atrás dela, no segundo lugar, ficou a canadense Emily Maglio, com 40. Assim, Kudiess entrou na seleção do campeonato e faturou um prêmio de US$ 10 mil (cerca de R$ 51 mil).
França x Espanha: de Zidane a Mbappé, semifinal da Copa do Mundo reacende rivalidade histórica
Malvinas, Messi, Maradona… Conheça detalhes da música da Argentina na Copa
Camisa de Vozinha é leiloada por valor superior à de Neuer e Alisson; entenda
Confira a seleção da fase classificatória da VNL:
- Maior pontuadora: Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 271 pontos
- Melhor atacante: Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 226 pontos nesse fundamento
- Melhor bloqueadora: Julia Kudiess (central do Brasil), com 42 pontos nesse fundamento
- Melhor sacadora: Ekaterina Antropova (ponteira/oposta da Itália), com 33 aces
- Melhor levantadora: Daria Sharhorodska (levantadora da Ucrânia), com 410 levantamentos bem-sucedidos
- Melhor defensora: Juliete Gelin (líbero da França), com 203 defesas
- Melhor recepção: Bojana Gočanin (líbero da Sérvia), com 115 recepções certas
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Julia Kudiess está fora da VNL por lesão
Julia Kudiess se lesionou durante o primeiro set da partida entre Brasil e Estados Unidos, válida pela terceira semana da VNL, em Osaka, no Japão. A central caiu após uma ação próxima à rede e imediatamente demonstrou sentir fortes dores no joelho esquerdo.
A jogadora recebeu atendimento médico ainda em quadra e deixou o ginásio amparada, sem conseguir apoiar a perna no chão. Antes de sair da partida, Kudiess havia marcado seis pontos e mantinha a liderança do ranking de bloqueios da competição, com 42 pontos no fundamento.
Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que a atleta foi submetida a exames de imagem logo após a partida, que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.
Vôlei
Destaque na Seleção entra no lugar de Douglas SouzaHá 6 horas
Vôlei
Brasil entra em semana decisiva na VNL; veja os jogos em ChicagoHá 7 horas
Vôlei
Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027Há 10 horas
Vôlei
Craque do Sesc Flamengo sofre mesma lesão de Julia Kudiess na VNLHá 23 horas
Vôlei
Brasil conhece adversário nas quartas de final da VNL Feminina; veja os confrontosHá 23 horas
Vôlei
Além de Julia Kudiess, veja centrais do Brasil que viveram drama com lesõesHá 1 dia
Mais LANCE!