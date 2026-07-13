Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase Central foi a melhor bloqueadora da etapa classificatória da competição

Apesar da lesão que a tirou da disputa da Liga das Nações, Julia Kudiess terminou o domingo (12) com ao menos um motivo para comemorar. A central terminou a fase classificatória da competição como a melhor bloqueadora e entrou para a seleção da VNL. A lista foi elaborada com base nas estatísticas individuais das jogadoras.

➡️ Rússia se classifica para a Liga das Nações de Vôlei Feminino 2027

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Kudiess é dona do recorde de bloqueios em uma edição da VNL, com os 63 pontos marcados neste fundamento em 2025. E a hegemonia da jogadora continuou neste ano, ainda que interrompida pelo rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) em partida contra os Estados Unidos.

continua após a publicidade

Na fase classificatória da Liga das Nações, a central de 23 anos marcou 42 pontos de bloqueio em 11 jogos disputados e liderou o ranking. Atrás dela, no segundo lugar, ficou a canadense Emily Maglio, com 40. Assim, Kudiess entrou na seleção do campeonato e faturou um prêmio de US$ 10 mil (cerca de R$ 51 mil).

Julia Kudiess bloqueia em Brasil x Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Confira a seleção da fase classificatória da VNL:

Maior pontuadora: Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 271 pontos

Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 271 pontos Melhor atacante: Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 226 pontos nesse fundamento

Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 226 pontos nesse fundamento Melhor bloqueadora: Julia Kudiess (central do Brasil), com 42 pontos nesse fundamento

Julia Kudiess (central do Brasil), com 42 pontos nesse fundamento Melhor sacadora: Ekaterina Antropova (ponteira/oposta da Itália), com 33 aces

Ekaterina Antropova (ponteira/oposta da Itália), com 33 aces Melhor levantadora: Daria Sharhorodska (levantadora da Ucrânia), com 410 levantamentos bem-sucedidos

Daria Sharhorodska (levantadora da Ucrânia), com 410 levantamentos bem-sucedidos Melhor defensora: Juliete Gelin (líbero da França), com 203 defesas

Juliete Gelin (líbero da França), com 203 defesas Melhor recepção: Bojana Gočanin (líbero da Sérvia), com 115 recepções certas

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Julia Kudiess está fora da VNL por lesão

Julia Kudiess se lesionou durante o primeiro set da partida entre Brasil e Estados Unidos, válida pela terceira semana da VNL, em Osaka, no Japão. A central caiu após uma ação próxima à rede e imediatamente demonstrou sentir fortes dores no joelho esquerdo.

A jogadora recebeu atendimento médico ainda em quadra e deixou o ginásio amparada, sem conseguir apoiar a perna no chão. Antes de sair da partida, Kudiess havia marcado seis pontos e mantinha a liderança do ranking de bloqueios da competição, com 42 pontos no fundamento.

continua após a publicidade

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que a atleta foi submetida a exames de imagem logo após a partida, que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.