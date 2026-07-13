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Fora da VNL por lesão, Julia Kudiess entra na seleção da primeira fase

Central foi a melhor bloqueadora da etapa classificatória da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 18:22
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Kudiess bloqueia em partida contra a Holanda na VNL 2026
Julia Kudiess bloqueia em duelo contra a Holanda na VNL (Foto: Volleyball World)

Apesar da lesão que a tirou da disputa da Liga das Nações, Julia Kudiess terminou o domingo (12) com ao menos um motivo para comemorar. A central terminou a fase classificatória da competição como a melhor bloqueadora e entrou para a seleção da VNL. A lista foi elaborada com base nas estatísticas individuais das jogadoras.

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    Kudiess é dona do recorde de bloqueios em uma edição da VNL, com os 63 pontos marcados neste fundamento em 2025. E a hegemonia da jogadora continuou neste ano, ainda que interrompida pelo rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) em partida contra os Estados Unidos.

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    Na fase classificatória da Liga das Nações, a central de 23 anos marcou 42 pontos de bloqueio em 11 jogos disputados e liderou o ranking. Atrás dela, no segundo lugar, ficou a canadense Emily Maglio, com 40. Assim, Kudiess entrou na seleção do campeonato e faturou um prêmio de US$ 10 mil (cerca de R$ 51 mil).

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    • Julia Kudiess bloqueia em Brasil x Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Julia Kudiess bloqueia em Brasil x Bulgária pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

    Confira a seleção da fase classificatória da VNL:

    • Maior pontuadora: Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 271 pontos
    • Melhor atacante: Kiera Van Ryk (oposta do Canadá), com 226 pontos nesse fundamento
    • Melhor bloqueadora: Julia Kudiess (central do Brasil), com 42 pontos nesse fundamento
    • Melhor sacadora: Ekaterina Antropova (ponteira/oposta da Itália), com 33 aces
    • Melhor levantadora: Daria Sharhorodska (levantadora da Ucrânia), com 410 levantamentos bem-sucedidos
    • Melhor defensora: Juliete Gelin (líbero da França), com 203 defesas
    • Melhor recepção: Bojana Gočanin (líbero da Sérvia), com 115 recepções certas

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    Julia Kudiess está fora da VNL por lesão

    Julia Kudiess se lesionou durante o primeiro set da partida entre Brasil e Estados Unidos, válida pela terceira semana da VNL, em Osaka, no Japão. A central caiu após uma ação próxima à rede e imediatamente demonstrou sentir fortes dores no joelho esquerdo.

    A jogadora recebeu atendimento médico ainda em quadra e deixou o ginásio amparada, sem conseguir apoiar a perna no chão. Antes de sair da partida, Kudiess havia marcado seis pontos e mantinha a liderança do ranking de bloqueios da competição, com 42 pontos no fundamento.

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    Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) informou que a atleta foi submetida a exames de imagem logo após a partida, que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

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