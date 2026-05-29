De Medina a Gabi Guimarães, atletas celebram vitória de João Fonseca

Onde você estava quando João Fonseca venceu Djokovic em Roland Garros? De Gabriel Medina a Gabi Guimarães, passando por Marta e Gabriel Bortoleto, os atletas brasileiros registraram nas redes sociais o momento em que comemoraram o triunfo do jovem tenista nesta sexta-feira (29).

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O mundo parou para acompanhar a batalha épica que durou quase cinco horas no saibro francês. A capitã da Seleção Feminina de Vôlei, Gabi Guimarães, já está concentrada no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema, para a disputa da Liga das Nações de Vôlei (VNL), mas mesmo assim houve tempo para torcer para o compatriota. Em meio a fotos com as companheiras de seleção, Gabi compartilhou um vídeo nos stories do Instagram, mostrando a transmissão da partida na televisão.

Gabi Guimarães reage a partida de João Fonseca contra Djokovic (Foto: Reprodução/ Instagram)

O piloto de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, também registrou o momento em que assistia ao jogo. Seu "xará", Gabriel Medina, que se prepara para a próxima etapa da World Surf League (WSL) em El Salvador, compartilhou uma mensagem de apoio para o tenista brasileiro.

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— Vamos, João! Monstro! — escreveu o surfista.

Marta, referência da Seleção Feminina de Futebol e jogadora do Orlando Pride, dos Estados Unidos, assistiu ao jogo de casa e comemorou muito a vitória do brasileiro. O levantador e campeão olímpico Bruninho compartilhou um vídeo, demonstrando toda a sua emoção no momento.

O levantador Bruninho comemora a vitória de João Fonseca em Roland Garros (Foto: Reprodução/ Instagram)

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João Fonseca busca virada épica sobre Djokovic

João Fonseca protagonizou o maior feito de sua carreira até aqui, nesta sexta-feira. Diante de ninguém menos do que Novak Djokovic, o maior recordista da história (24 Grand Slams no currículo), o carioca, de 19 anos, conquistou uma virada épica, por 3 sets a 2, por 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. A batalha, válida pela terceira rodada de Roland Garros 2026, durou 4h53. Foi o jogo mais longo da carreira do ex-líder do ranking no saibro francês.

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