"Prefiro um 4 a 0": Unai Simón não quer pênaltis em Espanha x França Goleiro da Espanha afirma que não gosta de decisões nas penalidades

Ele considera Ousmane Dembélé o atacante mais difícil de marcar.

Goleiro Unai Simón prefere resolver a partida no tempo regulamentar para evitar pênaltis.

Espanha enfrenta a França na semifinal da Copa do Mundo 2026.

A Espanha entra em campo nesta terça-feira (14), às 16h (Brasília), para enfrentar a França pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, em Dallas, nos Estados Unidos. Antes da partida, o goleiro Unai Simón deixou claro qual é seu cenário ideal para garantir a classificação: resolver tudo no tempo regulamentar.

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Em entrevista à rádio espanhola Cope, o camisa 1 da seleção espanhola admitiu que não gosta de disputas por pênaltis e afirmou preferir uma vitória confortável diante dos franceses.

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"Eu prefiro ganhar por 4 a 0 no tempo regulamentar. Não gosto de disputas de pênaltis."

Apesar da aversão às cobranças, Unai destacou que estuda os cobradores adversários e confia em sua preparação caso a decisão seja inevitável.

"Gosto de analisar os pênaltis, mas também estou convencido de que é uma loteria. Estou muito confiante: se eu escolher o lado certo, vou defender. Essa é a minha responsabilidade. Mas não quero que tudo seja decidido nos pênaltis."

Unai Simón coloca Dembélé como principal ameaça em Espanha x França

Ao analisar o poder ofensivo da França, o goleiro surpreendeu ao apontar Ousmane Dembélé como o atacante mais difícil de marcar, superando até Kylian Mbappé.

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Segundo Unai Simón, a capacidade de Dembélé de usar as duas pernas torna o jogador extremamente imprevisível durante as partidas.

"Dembélé é mais imprevisível. Mbappé tem muitos recursos, mas Dembélé consegue fazer tudo com as duas pernas, cruzar e finalizar de qualquer posição. É um adversário muito complicado."

Mesmo reconhecendo a qualidade da equipe comandada por Didier Deschamps, o goleiro demonstrou confiança na Espanha e no estilo de jogo do time.

Unai Simón mostrou confiança antes do confronto Espanha x França. (Foto: Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP)

"Sabemos que a França é uma potência do futebol, mas nós, que vemos diariamente como treinamos e jogamos, temos muita confiança no nosso estilo. Se cada um apresentar sua melhor versão, não há seleção capaz de nos vencer."

Goleiro chega à semifinal após quebrar recorde histórico

Antes das quartas de final, Unai Simón entrou para a história ao se tornar o goleiro com a maior sequência sem sofrer gols em Copas do Mundo. A marca, iniciada ainda no Mundial do Catar, alcançou 648 minutos de invencibilidade.

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A sequência histórica, porém, foi encerrada na vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Bélgica, resultado que garantiu a classificação da Fúria para a semifinal.

Recentemente, o goleiro também revelou que a Copa do Mundo de 2026 pode ser sua última participação no principal torneio de seleções.

Espanha e França disputam vaga na decisão

A semifinal entre Espanha e França acontece nesta terça-feira, às 16h (Brasília), em Dallas. A seleção espanhola busca voltar à decisão da Copa do Mundo apostando na solidez defensiva de Unai Simón, enquanto os franceses tentam confirmar o favoritismo de um elenco repleto de estrelas e garantir mais uma final mundial.

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