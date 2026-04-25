Finalista da Superliga, gringa do Minas se derrete pelo Brasil em vídeo; veja

Maria Khaletskaya disputa a sua primeira temporada no voleibol brasileiro, já com motivos para comemorar. A oposta russa é peça fundamental do Minas e ajudou a equipe a chegar à final da Superliga Feminina nesta sexta-feira (24), ao vencer o Osasco. No dia seguinte ao confronto, em suas redes sociais, Khaletskaya publicou um vídeo narrado por ela mesma, em português, prestando homenagem ao Brasil. Veja abaixo:

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Na narração, a jogadora conta que se apaixonou pelo Brasil por conta do país permitir "ser quem ela quiser". A legenda da publicação faz referência ao jeito de falar português da russa: "Espero que vocês amem meu sotaque tanto quanto eu amo o Brasil".

Já nos comentários, companheiras de equipe da oposta reagiram ao vídeo. Thaísa, por exemplo, escreveu: "Ahhhhh!!!! Que lindinha!!! ❤️❤️❤️ você é tão fofa! ❤️ "Russileira" mais amada!".

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Minas elimina o Osasco e vai à final da Superliga Feminina

Em uma semifinal eletrizante em Belo Horizonte (MG), o Minas derrotou o Osasco, atual campeão, fechou a série em 2 a 1 e está de volta à decisão da Superliga Feminina. O triunfo foi por 3 sets a 2, nas parciais 22/25, 25/18, 25/22, 13/25 e 15/12 .

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Camisa 2 do time mineiro, a levantadora polonesa Julia Nowicka foi eleita a melhor em quadra. A final, em jogo único, no dia 3 de maio, no Ibirapuera, em São Paulo, será contra o Praia Clube.