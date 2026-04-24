Minas elimina o Osasco e vai à final da Superliga Feminina

Em uma semifinal eletrizante em Belo Horizonte, o Minas (dono de seis títulos) derrotou o Osasco, atual campeão, fechou a série em 2 a 1 e está de volta à decisão da Superliga Feminina. O triunfo foi por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22, 13/25 e 15/12 . Camisa 2 do time mineiro, a levantadora polonesa Julia Nowicka foi eleita a melhor em quadra. A final, em jogo único, no dia 3 de maio, no Ibirapuera, em São Paulo, será contra o vencedor do duelo entre Sesc Flamengo e Praia Clube, também nesta sexta-feira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O adeus de Camila Brait

A derrota do Osasco marcou a despedida da líbero Camila Brait, que fez 31 defesas na partida. Capitã da equipe e vice-campeã olímpica pela seleção brasileira, a líbero construiu um legado marcado por títulos e forte identificação com o clube.

continua após a publicidade

Ao todo, são três conquistas de Superliga (2010, 2012 e 2025), cinco Copas Brasil (2008, 2014, 2018, 2025 e 2026), quatro Sul-Americanos (2009, 2010, 2011 e 2012), um Mundial de Clubes (2012) e 11 Campeonatos Paulistas.

Apesar do revés, a argentina Bianca Cugno foi a maior pontuadora do jogo: 32.

Gráfico mostra feitos da carreira da líbero Camila Brait (Reprodução)

Contra Sesc Flamengo ou Praia Clube, o Minas buscará o hepta. Até aqui, o clube foi campeão nas temporadas 1992–93, 2001–02, 2018–19, 2020–21, 2021–22 e 2023–24.

continua após a publicidade

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Como foi a vitória do Minas sobre o Osasco na semi da Superliga

1º set

Brait foi uma das personagens do set. Com ótimas defesas, brilhou em quadra. Tal como a líbero se destacou na retaguarda, Cugno foi precisa no lado ofensivo. E foi dela o último ponto da parcial. Foi o 15º ponto da equipe no ataque.

2º set

A parcial começou bem equilibrada, até que o time da casa abriu 16/12. A canadense Hilary Johnson e a experiente Thaisa, ambas do Minas, foram duas das que mais se destacaram na parcial. Pri Daroit explorou o bloqueio, e o Minas fechou o set.

3º set

A equipe mineira abriu 3/0, Bianca Cugno descontou. O Osasco ficou atrás o tempo todo na parcial, até que virou para 19/18. Mas o Minas em seguida recuperou a ponta e, com um erro no ataque das rivais (Caitie Baird atacou a antena), fechou a parcial, virando o jogo.

4º set

O quarto set era tudo ou nada para o atual campeão. E Osasco, eficiente no ataque, o abriu 7/2 e 9/4. Bianca Cugno voltou a aparecer muito bem, fazendo a diferença.

5º set

O bloqueio das atuais campeãs foi fundamental para o time abrir 6/3. Mas, para delírio da torcida, com bloqueio de Thaisa, o time da casa virou para 9/8. Dali até o final, sobraram equilíbrio e emoção. O Osasco ainda salvou o primeiro match-point, no 14/11, mas, no ponto seguinte, o ginásio veio abaixo com a heróica classificação do Minas.