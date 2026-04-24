AO VIVO! Acompanhe Sesc Flamengo e Praia Clube na semifinal da Superliga

Fingall põe a bola no chão e o set vai ficando interminável! Sesc Flamengo 28 x 28 Praia Clube

Caffrey pontua para o Praia e mantém tudo igual. Sesc Flamengo 26 x 26 Praia Clube

Simone Lee pontua na largadinha. Sesc Flamengo 25 x 24 Praia Clube

Helena solta o braço e chama a torcida. Sesc Flamengo 23 x 23 Praia Clube

Michelle pontua no ataque. Sesc Flamengo 21 x 23 Praia Clube

Simone Lee explora o bloqueio adversário. Sesc Flamengo 19 x 21 Praia Clube

Ponte de Adenizia no ataque. Sesc Flamengo 16 x 20 Praia Clube

Lorena comete invasão. Sesc Flamengo 15 x 18 Praia Clube

No ataque, Tainara diminui a desvantagem. Sesc Flamengo 13 x 16 Praia Clube

Fingall pontua de xeque e o Praia passa à frente. Sesc Flamengo 11 x 12 Praia Clube

Mais um ponto na conta de Fingall. Sesc Flamengo 10 x 9 Praia Clube

Lorena pontua no ataque. Sesc Flamengo 7 x 6 Praia Clube

Ataque para fora de Helena. Sesc Flamengo 5 x 4 Praia Clube

Adenizia pontua no bloqueio. Sesc Flamengo 4 x 2 Praia Clube