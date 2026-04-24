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AO VIVO! Acompanhe Sesc Flamengo e Praia Clube na semifinal da Superliga

Quem avançar, enfrenta o Minas pelo título da competição

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 24/04/2026
20:53
Atualizado há 1 minutos
Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
imagem cameraSesc RJ Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/CRF)
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Sesc Flamengo e Praia Clube se enfrentam, nesta sexta-feira (24), para definir quem será finalista da Superliga Feminina de Vôlei. O vencedor enfrenta o Minas, que já carimbou a classificação. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Praia Clube vence o primeiro set.

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Sesc Flamengo

0

23

Praia Clube

1

25

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Lances do jogo

  1. Fingall põe a bola no chão e o set vai ficando interminável! Sesc Flamengo 28 x 28 Praia Clube
  2. Caffrey pontua para o Praia e mantém tudo igual. Sesc Flamengo 26 x 26 Praia Clube
  3. Simone Lee pontua na largadinha. Sesc Flamengo 25 x 24 Praia Clube
  4. Helena solta o braço e chama a torcida. Sesc Flamengo 23 x 23 Praia Clube
  5. Michelle pontua no ataque. Sesc Flamengo 21 x 23 Praia Clube
  6. Simone Lee explora o bloqueio adversário. Sesc Flamengo 19 x 21 Praia Clube
  7. Ponte de Adenizia no ataque. Sesc Flamengo 16 x 20 Praia Clube
  8. Lorena comete invasão. Sesc Flamengo 15 x 18 Praia Clube
  9. No ataque, Tainara diminui a desvantagem. Sesc Flamengo 13 x 16 Praia Clube
  10. Fingall pontua de xeque e o Praia passa à frente. Sesc Flamengo 11 x 12 Praia Clube
  11. Mais um ponto na conta de Fingall. Sesc Flamengo 10 x 9 Praia Clube
  12. Lorena pontua no ataque. Sesc Flamengo 7 x 6 Praia Clube
  13. Ataque para fora de Helena. Sesc Flamengo 5 x 4 Praia Clube
  14. Adenizia pontua no bloqueio. Sesc Flamengo 4 x 2 Praia Clube
  15. Fingall explora o bloqueio adversário. Sesc Flamengo 2 x 1 Praia Clube

1º set: Sesc Flamengo 23 x 25 Praia Clube

  • Praia Clube fecha o primeiro set. Sesc Flamengo 23 x 25 Praia Clube
  • Erro de saque de Simone Lee. Sesc Flamengo 23 x 24 Praia Clube
  • Gabi Martins diminui para o Praia. Sesc Flamengo 21 x 19 Praia Clube
  • Helena pontua no ataque. Sesc Flamengo 18 x 17 Praia Clube
  • Helena para Fingall no bloqueio. Sesc Flamengo 13 x 15 Praia Clube
  • Fingall explora o bloqueio adversário e define rali. Sesc Flamengo 11 x 14 Praia Clube
  • Ponto de Simone Lee no ataque. Sesc Flamengo 10 x 9 Praia Clube
  • Adenizia segura o ataque do Flamengo no bloqueio. Sesc Flamengo 7 x 9 Praia Clube
  • Ataque para fora de Simone Lee. Sesc Flamengo 6 x 6 Praia Clube
  • Bloqueio rubro-negro funciona. Sesc Flamengo 5 x 3 Praia Clube
Adenízia vibra ao marcar ponto em Praia Clube x Sesc Flamengo (Foto: Bruno Cunha)
Adenízia vibra ao marcar ponto em Praia Clube x Sesc Flamengo (Foto: Bruno Cunha)

Pré-jogo

  1. Mais um de olho! Multicampeão de MMA, José Aldo marca presença no Maracanãzinho
Multicampeão de MMA, José Aldo marca presença no Maracanãzinho
Multicampeão de MMA, José Aldo marca presença no Maracanãzinho (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  • Com ingressos esgotados a cinco dias do jogo, expectativa de público no Maracanãzinho é superior a 10 mil pessoas
Com ingressos esgotados a cinco dias do jogo, expectativa de público no Maracanãzinho é superior a 10 mil pessoas
Com ingressos esgotados a cinco dias do jogo, expectativa de público no Maracanãzinho é superior a 10 mil pessoas (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)
  • Craque na área! Ouro em Barcelona 1992, Tande está no Maracanãzinho para assistir à semifinal da Superliga
Ouro em Barcelona 1992, Tande está no Maracanãzinho para assistir à semifinal da Superliga
Ouro em Barcelona 1992, Tande está no Maracanãzinho para assistir à semifinal da Superliga (Foto: Guilherme Veiga/ Lance!)

O Praia Clube saiu na frente da série semifinal, com uma vitória por 3 sets a 0 em Uberlândia, e vinha liderando o jogo 2, na casa das adversárias. Porém, o Flamengo recuperou uma desvantagem de dois sets, levou o jogo para o tie-break, e conquistou a vitória, forçando o jogo três.

A última vez que o time rubro-negro chegou à final da Superliga foi na temporada 2017/2018, quando disputou o título justamente com o Praia Clube. Já as mineiras, que buscam a oitava final, alcançaram a decisão pela última vez na temporada 2023/2024.

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✅🏐 Ficha técnica

Sesc Flamengo x Praia Clube - 3º jogo da semifinal da Superliga feminina

📅 Data e horário: Sexta feira, 24 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Sportv2, VBTV (streaming) e GETV (youtube)

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