AO VIVO! Acompanhe Sesc Flamengo e Praia Clube na semifinal da Superliga
Quem avançar, enfrenta o Minas pelo título da competição
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Sesc Flamengo e Praia Clube se enfrentam, nesta sexta-feira (24), para definir quem será finalista da Superliga Feminina de Vôlei. O vencedor enfrenta o Minas, que já carimbou a classificação. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Praia Clube vence o primeiro set.
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|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Sesc Flamengo
0
23
Praia Clube
1
25
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Lances do jogo
- Fingall põe a bola no chão e o set vai ficando interminável! Sesc Flamengo 28 x 28 Praia Clube
- Caffrey pontua para o Praia e mantém tudo igual. Sesc Flamengo 26 x 26 Praia Clube
- Simone Lee pontua na largadinha. Sesc Flamengo 25 x 24 Praia Clube
- Helena solta o braço e chama a torcida. Sesc Flamengo 23 x 23 Praia Clube
- Michelle pontua no ataque. Sesc Flamengo 21 x 23 Praia Clube
- Simone Lee explora o bloqueio adversário. Sesc Flamengo 19 x 21 Praia Clube
- Ponte de Adenizia no ataque. Sesc Flamengo 16 x 20 Praia Clube
- Lorena comete invasão. Sesc Flamengo 15 x 18 Praia Clube
- No ataque, Tainara diminui a desvantagem. Sesc Flamengo 13 x 16 Praia Clube
- Fingall pontua de xeque e o Praia passa à frente. Sesc Flamengo 11 x 12 Praia Clube
- Mais um ponto na conta de Fingall. Sesc Flamengo 10 x 9 Praia Clube
- Lorena pontua no ataque. Sesc Flamengo 7 x 6 Praia Clube
- Ataque para fora de Helena. Sesc Flamengo 5 x 4 Praia Clube
- Adenizia pontua no bloqueio. Sesc Flamengo 4 x 2 Praia Clube
- Fingall explora o bloqueio adversário. Sesc Flamengo 2 x 1 Praia Clube
1º set: Sesc Flamengo 23 x 25 Praia Clube
- Praia Clube fecha o primeiro set. Sesc Flamengo 23 x 25 Praia Clube
- Erro de saque de Simone Lee. Sesc Flamengo 23 x 24 Praia Clube
- Gabi Martins diminui para o Praia. Sesc Flamengo 21 x 19 Praia Clube
- Helena pontua no ataque. Sesc Flamengo 18 x 17 Praia Clube
- Helena para Fingall no bloqueio. Sesc Flamengo 13 x 15 Praia Clube
- Fingall explora o bloqueio adversário e define rali. Sesc Flamengo 11 x 14 Praia Clube
- Ponto de Simone Lee no ataque. Sesc Flamengo 10 x 9 Praia Clube
- Adenizia segura o ataque do Flamengo no bloqueio. Sesc Flamengo 7 x 9 Praia Clube
- Ataque para fora de Simone Lee. Sesc Flamengo 6 x 6 Praia Clube
- Bloqueio rubro-negro funciona. Sesc Flamengo 5 x 3 Praia Clube
Pré-jogo
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O Praia Clube saiu na frente da série semifinal, com uma vitória por 3 sets a 0 em Uberlândia, e vinha liderando o jogo 2, na casa das adversárias. Porém, o Flamengo recuperou uma desvantagem de dois sets, levou o jogo para o tie-break, e conquistou a vitória, forçando o jogo três.
A última vez que o time rubro-negro chegou à final da Superliga foi na temporada 2017/2018, quando disputou o título justamente com o Praia Clube. Já as mineiras, que buscam a oitava final, alcançaram a decisão pela última vez na temporada 2023/2024.
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✅🏐 Ficha técnica
Sesc Flamengo x Praia Clube - 3º jogo da semifinal da Superliga feminina
📅 Data e horário: Sexta feira, 24 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Sportv2, VBTV (streaming) e GETV (youtube)
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