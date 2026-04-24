Sesc Flamengo x Praia Clube: horário e onde assistir a semifinal da Superliga

O ginásio do Maracanãzinho promete ferver nesta sexta feira (24). A partir das 21h (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Praia Clube disputam o terceiro e último jogo das semifinais da Superliga Feminina 2025/26. Confira horário e onde assistir ao vivo:

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🏐✅ Ficha técnica

Sesc Flamengo x Praia Clube- 3º jogo da semifinal da Superliga feminina

📅 Data e horário: Sexta-feira, 24 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

Superliga Feminina de Vôlei 25/26 (13/04) - Jogo 1 Ginásio do UTC (Uberlândia/MG) Crédito: Bruno Cunha

➡️ Pela quarta vez na década, Superliga terá Sesc Flamengo x Praia e Minas x Osasco na semifinal

Retrospecto da série

Em uma série de "melhor de três", o Praia Clube dominou o primeiro jogo em casa e venceu por 3 sets a 0 (25/22, 25/23 e 25/26), não dando chance de reação para as cariocas. Autora de 12 pontos, a ponteira Michelle Pavão foi eleita melhor jogadora em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei.

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Já no segundo jogo, diante de um público superior a 10 mil pessoas no Maracanãzinho, o Sesc RJ Flamengo salvou quatro match points no tie-break (perdia por 14/10) e derrotou o Praia Clube de virada por 3 sets a 2 (parciais de 23/25, 22/25, 25/22, 25/20 e 16/14) e busca nesta sexta feira (24) a classificação para a grande final.

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