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Craques da Seleção Brasileira se casam em cerimônia no interior de São Paulo

Casamento de Ana Cristina e Maicon Santos contou com a presença de nomes como Gabi Guimarães e Zé Roberto

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/05/2026
15:33
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores da Seleção, Ana Cristina e Maicon se casam em São Paulo (Foto: Reprodução/ Fabio Lucas)
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Este sábado (23) foi de puro romance no mundo do vôlei. Medalhista olímpica em Tóquio 2020 e em Paris 2024, Ana Cristina se casou com Maicon Santos, ponteiro do Fenerbahçe (Turquia). Ambos estão na lista de inscritos para a Liga das Nações 2026. A cerimônia foi realizada em Morungaba, interior de São Paulo.

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Na festa, além de outros nomes da amarelinha, estiveram presentes a capitã Gabi Guimarães, ao lado da namorada Bruna Unzueta, e o técnico Zé Roberto. Júlia Bergmann foi escolhida como madrinha. Seu irmão e também atleta da Seleção, Lukas marcou presença na cerimônia.

Ana Cristina e Maicon estão juntos publicamente desde o início de 2024, quando compartilharam as primeiras interações nas redes sociais. Os dois ficaram noivos em maio do ano passado.

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Ana Cristina volta à Seleção Brasileira após lesão

Duas vezes medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Ana Cristina retorna à Seleção depois de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, sofrida em julho do ano passado, durante a VNL. A jovem de 22 anos passou por cirurgia e ficou afastada das quadras por cinco meses, desfalcando o Brasil no Campeonato Mundial. Pelo Fenerbahçe, a ponteira foi campeã da Supercopa da Turquia e vice-campeã da Liga Turca.

Ana Cristina pela Seleção Brasileira feminina de vôlei (Foto: Volleyballworld)
Ana Cristina pela Seleção Brasileira feminina de vôlei (Foto: Volleyballworld)

Veja a agenda da equipe na VNL

Semana 1: Brasil

  1. Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
  2. Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
  3. Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

  • Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

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Semana 3: Japão

  1. Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV
  2. Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
  3. Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

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