Este sábado (23) foi de puro romance no mundo do vôlei. Medalhista olímpica em Tóquio 2020 e em Paris 2024, Ana Cristina se casou com Maicon Santos, ponteiro do Fenerbahçe (Turquia). Ambos estão na lista de inscritos para a Liga das Nações 2026. A cerimônia foi realizada em Morungaba, interior de São Paulo.

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Na festa, além de outros nomes da amarelinha, estiveram presentes a capitã Gabi Guimarães, ao lado da namorada Bruna Unzueta, e o técnico Zé Roberto. Júlia Bergmann foi escolhida como madrinha. Seu irmão e também atleta da Seleção, Lukas marcou presença na cerimônia.

Ana Cristina e Maicon estão juntos publicamente desde o início de 2024, quando compartilharam as primeiras interações nas redes sociais. Os dois ficaram noivos em maio do ano passado.

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Ana Cristina volta à Seleção Brasileira após lesão

Duas vezes medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Ana Cristina retorna à Seleção depois de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, sofrida em julho do ano passado, durante a VNL. A jovem de 22 anos passou por cirurgia e ficou afastada das quadras por cinco meses, desfalcando o Brasil no Campeonato Mundial. Pelo Fenerbahçe, a ponteira foi campeã da Supercopa da Turquia e vice-campeã da Liga Turca.

Ana Cristina pela Seleção Brasileira feminina de vôlei (Foto: Volleyballworld)

Veja a agenda da equipe na VNL

Semana 1: Brasil

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

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Semana 3: Japão