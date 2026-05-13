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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Com Vivian, Zé Roberto inscreve 30 jogadoras na VNL

Competição tem início em junho

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionados porThiago Fernandes,
Dia 13/05/2026
16:05
Atualizado há 7 minutos
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imagem cameraZé Roberto Guimarães na Liga das Nações de vôlei 2025 (Foto: VNL)
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Nesta quarta-feira (13), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou as 30 jogadoras inscritas para a Liga das Nações (VNL) 2026. A presença na lista não é garantia de convocação e nem de participação nos treinamentos em Saquarema (RJ). A decisão fica a cargo do treinador José Roberto Guimarães. Anteriormente, o técnico já havia convocado 16 nomes.

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Uma das novidades é o retorno de Ana Cristina, recuperada de uma cirurgia no menisco medial do joelho esquerdo. A ponteira de 22 anos se lesionou durante um jogo da terceira etapa da VNL, em julho do ano passado, ficando cinco meses afastada das quadras e desfalcando a Seleção no Campeonato Mundial.

Presença certa nas convocações, a ponteira Gabi Guimarães está na lista. Este ano, além de ter a missão de conduzir a Seleção às Olimpíadas, a capitã e camisa 10 busca mais uma vez o título inédito da Liga das Nações com a amarelinha.

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As comandadas de José Roberto Guimarães jogarão a primeira semana da VNL em casa. A Arena Nilson Nelson, em Brasília, será palco da etapa de abertura do torneio anual de seleções entre os dias 3 e 7 de junho.

Gabi, Diana e Roberta comemoram ponto na disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial 2025 (Foto: Volleyball World)
Em 2025, a Seleção Brasileia foi vice-campeã da VNL e ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial (Foto: Volleyball World)

Veja a lista completa de José Roberto Guimarães

LEVANTADORAS

  • Bruninha
  • Kenya
  • Macris
  • Roberta
  • Vivian

PONTEIRAS

  • Drussyla
  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann
  • Karina
  • Maiara Basso

PONTEIRAS/ OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

OPOSTAS

  • Jaque Schmitz
  • Jheovana
  • Kisy
  • Sabrina
  • Tainara

CENTRAIS

  • Diana
  • Julia Kudiess
  • Lanna
  • Larissa Besen
  • Lívia
  • Lorena
  • Luzia

LÍBEROS

  • Kika
  • Marcelle
  • Natinha
  • Nyeme
  • Paulina

🏐 Aposte em seu time favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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Confira a agenda detalhada da Seleção Feminina na VNL

Semana 1: Brasil

  1. Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
  2. Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
  3. Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
  4. Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

  • Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

Semana 3: Japão

    1.
  1. Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV
    2. 2.
  2. Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
    3. 3.
  3. Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV
    4. 4.
  4. Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da Liga das Nações de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro recebeu a competição. A fase final do torneio acontecerá em Macau, China, de 22 a 26 de julho➡️ Confira calendário completo da VNL 2026

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