Com Vivian, Zé Roberto inscreve 30 jogadoras na VNL

Nesta quarta-feira (13), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou as 30 jogadoras inscritas para a Liga das Nações (VNL) 2026. A presença na lista não é garantia de convocação e nem de participação nos treinamentos em Saquarema (RJ). A decisão fica a cargo do treinador José Roberto Guimarães. Anteriormente, o técnico já havia convocado 16 nomes.

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Uma das novidades é o retorno de Ana Cristina, recuperada de uma cirurgia no menisco medial do joelho esquerdo. A ponteira de 22 anos se lesionou durante um jogo da terceira etapa da VNL, em julho do ano passado, ficando cinco meses afastada das quadras e desfalcando a Seleção no Campeonato Mundial.

Presença certa nas convocações, a ponteira Gabi Guimarães está na lista. Este ano, além de ter a missão de conduzir a Seleção às Olimpíadas, a capitã e camisa 10 busca mais uma vez o título inédito da Liga das Nações com a amarelinha.

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As comandadas de José Roberto Guimarães jogarão a primeira semana da VNL em casa. A Arena Nilson Nelson, em Brasília, será palco da etapa de abertura do torneio anual de seleções entre os dias 3 e 7 de junho.

Em 2025, a Seleção Brasileia foi vice-campeã da VNL e ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial (Foto: Volleyball World)

Veja a lista completa de José Roberto Guimarães

LEVANTADORAS

Bruninha

Kenya

Macris

Roberta

Vivian

PONTEIRAS

Drussyla

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

Karina

Maiara Basso

PONTEIRAS/ OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

OPOSTAS

Jaque Schmitz

Jheovana

Kisy

Sabrina

Tainara

CENTRAIS

Diana

Julia Kudiess

Lanna

Larissa Besen

Lívia

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Kika

Marcelle

Natinha

Nyeme

Paulina

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Confira a agenda detalhada da Seleção Feminina na VNL

Semana 1: Brasil

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

Semana 3: Japão

1 . Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV 2 . Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

A FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da Liga das Nações de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro recebeu a competição. A fase final do torneio acontecerá em Macau, China, de 22 a 26 de julho. ➡️ Confira calendário completo da VNL 2026