Com Vivian, Zé Roberto inscreve 30 jogadoras na VNL
Competição tem início em junho
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Nesta quarta-feira (13), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou as 30 jogadoras inscritas para a Liga das Nações (VNL) 2026. A presença na lista não é garantia de convocação e nem de participação nos treinamentos em Saquarema (RJ). A decisão fica a cargo do treinador José Roberto Guimarães. Anteriormente, o técnico já havia convocado 16 nomes.
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Uma das novidades é o retorno de Ana Cristina, recuperada de uma cirurgia no menisco medial do joelho esquerdo. A ponteira de 22 anos se lesionou durante um jogo da terceira etapa da VNL, em julho do ano passado, ficando cinco meses afastada das quadras e desfalcando a Seleção no Campeonato Mundial.
Presença certa nas convocações, a ponteira Gabi Guimarães está na lista. Este ano, além de ter a missão de conduzir a Seleção às Olimpíadas, a capitã e camisa 10 busca mais uma vez o título inédito da Liga das Nações com a amarelinha.
As comandadas de José Roberto Guimarães jogarão a primeira semana da VNL em casa. A Arena Nilson Nelson, em Brasília, será palco da etapa de abertura do torneio anual de seleções entre os dias 3 e 7 de junho.
Veja a lista completa de José Roberto Guimarães
LEVANTADORAS
- Bruninha
- Kenya
- Macris
- Roberta
- Vivian
PONTEIRAS
- Drussyla
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
- Karina
- Maiara Basso
PONTEIRAS/ OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
OPOSTAS
- Jaque Schmitz
- Jheovana
- Kisy
- Sabrina
- Tainara
CENTRAIS
- Diana
- Julia Kudiess
- Lanna
- Larissa Besen
- Lívia
- Lorena
- Luzia
LÍBEROS
- Kika
- Marcelle
- Natinha
- Nyeme
- Paulina
🏐 Aposte em seu time favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Confira a agenda detalhada da Seleção Feminina na VNL
Semana 1: Brasil
- Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
- Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV
Semana 2: Turquia
- Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
- Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV
Semana 3: Japão
- Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV
- Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV
A FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da Liga das Nações de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro recebeu a competição. A fase final do torneio acontecerá em Macau, China, de 22 a 26 de julho. ➡️ Confira calendário completo da VNL 2026
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