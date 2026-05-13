Zé Roberto convoca mais oito jogadoras para a Seleção Brasileira; veja nomes

Nesta terça-feira (13), mais oito nomes da convocação de José Roberto Guimarães para a Seleção Brasileira foram divulgados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). As jogadoras se juntam a outras 10 atletas já anunciadas. Entre elas, duas são convidadas. O elenco faz treinos voltados para a disputa da Liga das Nações (VNL), no início de junho.

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Entre os nomes anunciados nesta terça (13), nenhum é novidade na amarelinha. São eles: Gabi Guimarães (ponteira do Conegliano - Itália), Macris (levantadora do Praia Clube), Roberta (levantadora do Türk Hava Yolları - Turquia), Julia Bergmann (ponteira do Savino Del Bene Volley - Itália), Julia Kudiess (central do Novara - Itália), Rosamaria (oposta do Denso Airybees - Japão), Nyeme (líbero do Minas) e Natinha (líbero do Praia Clube).

As líberos voltam à Seleção após serem ausência em 2025. Nyeme ficou afastada por conta do nascimento da filha, e Natinha, por questões pessoais.

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Segundo a CBV, Julia Kudiess, Julia Bergmann, Roberta e Macris se juntam ao elenco ainda hoje, em Saquarema (RJ). Ainda de acordo com a entidade, a lista de inscritas na Liga das Nações, que terá início em junho, será divulgada ainda nesta terça-feira (13).

Julia Kudiess pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Confira a lista de Zé Roberto até agora:

LEVANTADORAS

Macris - Praia Clube Roberta - Türk Hava Yolları (TUR) Bruninha (convidada) - Maringá

OPOSTAS

Rosamaria - Denso Airybees (JAP)

Tainara - Sesc RJ Flamengo

Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)

Kisy - Lokomotiv Kalinigrad (RUS)

PONTEIRAS

Helena - Sesc RJ Flamengo Gabi Guimarães - Conegliano (ITA) Julia Bergmann - Savino Del Bene Volley (ITA) Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)

CENTRAIS

Diana - Sesi Bauru

Lorena - Sesc RJ Flamengo

Julia Kudiess - Novara (ITA)

Luzia - Barueri

LÍBEROS

Marcelle - Fluminense

Nyeme - Minas

Natinha - Praia Clube

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