menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Zé Roberto convoca mais oito jogadoras para a Seleção Brasileira; veja nomes

Ao todo, a lista do técnico já conta com 18 atletas

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/05/2026
14:34
Atualizado há 15 minutos
Favorite o Lance! no Google
Ze-Roberto-EUA-FIVB-2048&#215;1365-1
imagem cameraZ[e Roberto Guimarães convoca mais oito nomes para a Seleção Brasileira feminina de vôlei (Foto: Divulgação / FIVB)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (13), mais oito nomes da convocação de José Roberto Guimarães para a Seleção Brasileira foram divulgados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). As jogadoras se juntam a outras 10 atletas já anunciadas. Entre elas, duas são convidadas. O elenco faz treinos voltados para a disputa da Liga das Nações (VNL), no início de junho.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Confira os nomes confirmados na convocação da Seleção Brasileira de Vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre os nomes anunciados nesta terça (13), nenhum é novidade na amarelinha. São eles: Gabi Guimarães (ponteira do Conegliano - Itália), Macris (levantadora do Praia Clube), Roberta (levantadora do Türk Hava Yolları - Turquia), Julia Bergmann (ponteira do Savino Del Bene Volley - Itália), Julia Kudiess (central do Novara - Itália), Rosamaria (oposta do Denso Airybees - Japão), Nyeme (líbero do Minas) e Natinha (líbero do Praia Clube).

As líberos voltam à Seleção após serem ausência em 2025. Nyeme ficou afastada por conta do nascimento da filha, e Natinha, por questões pessoais.

continua após a publicidade

Segundo a CBV, Julia Kudiess, Julia Bergmann, Roberta e Macris se juntam ao elenco ainda hoje, em Saquarema (RJ). Ainda de acordo com a entidade, a lista de inscritas na Liga das Nações, que terá início em junho, será divulgada ainda nesta terça-feira (13).

Julia Kudiess pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)
Julia Kudiess pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/ Instagram)

Confira a lista de Zé Roberto até agora:

LEVANTADORAS

  1. Macris - Praia Clube
  2. Roberta - Türk Hava Yolları (TUR)
  3. Bruninha (convidada) - Maringá

OPOSTAS

  • Rosamaria - Denso Airybees (JAP)
  • Tainara - Sesc RJ Flamengo
  • Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)
  • Kisy - Lokomotiv Kalinigrad (RUS)

PONTEIRAS

  1. Helena - Sesc RJ Flamengo
  2. Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)
  3. Julia Bergmann - Savino Del Bene Volley (ITA)
  4. Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)

CENTRAIS

  • Diana - Sesi Bauru
  • Lorena - Sesc RJ Flamengo
  • Julia Kudiess - Novara (ITA)
  • Luzia - Barueri

LÍBEROS

  • Marcelle - Fluminense
  • Nyeme - Minas
  • Natinha - Praia Clube

🏐 Aposte no seu time favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias