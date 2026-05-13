Zé Roberto convoca mais oito jogadoras para a Seleção Brasileira; veja nomes
Ao todo, a lista do técnico já conta com 18 atletas
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Nesta terça-feira (13), mais oito nomes da convocação de José Roberto Guimarães para a Seleção Brasileira foram divulgados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). As jogadoras se juntam a outras 10 atletas já anunciadas. Entre elas, duas são convidadas. O elenco faz treinos voltados para a disputa da Liga das Nações (VNL), no início de junho.
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Entre os nomes anunciados nesta terça (13), nenhum é novidade na amarelinha. São eles: Gabi Guimarães (ponteira do Conegliano - Itália), Macris (levantadora do Praia Clube), Roberta (levantadora do Türk Hava Yolları - Turquia), Julia Bergmann (ponteira do Savino Del Bene Volley - Itália), Julia Kudiess (central do Novara - Itália), Rosamaria (oposta do Denso Airybees - Japão), Nyeme (líbero do Minas) e Natinha (líbero do Praia Clube).
As líberos voltam à Seleção após serem ausência em 2025. Nyeme ficou afastada por conta do nascimento da filha, e Natinha, por questões pessoais.
Segundo a CBV, Julia Kudiess, Julia Bergmann, Roberta e Macris se juntam ao elenco ainda hoje, em Saquarema (RJ). Ainda de acordo com a entidade, a lista de inscritas na Liga das Nações, que terá início em junho, será divulgada ainda nesta terça-feira (13).
Confira a lista de Zé Roberto até agora:
LEVANTADORAS
- Macris - Praia Clube
- Roberta - Türk Hava Yolları (TUR)
- Bruninha (convidada) - Maringá
OPOSTAS
- Rosamaria - Denso Airybees (JAP)
- Tainara - Sesc RJ Flamengo
- Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)
- Kisy - Lokomotiv Kalinigrad (RUS)
PONTEIRAS
- Helena - Sesc RJ Flamengo
- Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)
- Julia Bergmann - Savino Del Bene Volley (ITA)
- Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)
CENTRAIS
- Diana - Sesi Bauru
- Lorena - Sesc RJ Flamengo
- Julia Kudiess - Novara (ITA)
- Luzia - Barueri
LÍBEROS
- Marcelle - Fluminense
- Nyeme - Minas
- Natinha - Praia Clube
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