Quando a Seleção Brasileira joga? VNL tem pausa no calendário Atletas e comissões técnicas terão semana extra de descanso

Após a conclusão das duas primeiras etapas da Liga das Nações de Vôlei (VNL), as seleções masculina e feminina terão um tempo extra de descanso antes da semana decisiva. Ao todo, serão nove dias sem jogos nos dois naipes. O Lance! traz abaixo o calendário completo dos próximos jogos do Brasil.

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A Seleção feminina é a primeira a voltar à quadra, com jogos a partir do dia 8 de julho. Em Osaka, no Japão, o Brasil enfrentará o time da casa, além de Polônia, Tailândia e Estados Unidos. Este último poderá ser um confronto direto pelo topo da tabela. Atualmente, as duas equipes estão empatadas em 20 pontos, e as americanas lideram nos critérios de desempate (relação de sets e saldo de pontos).

Até aqui, o Brasil vem fazendo uma campanha consistente na VNL. Após liderar a primeira semana, em Brasília, com 100% de aproveitamento, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães seguiu para a Turquia para somar mais três vitórias. A única derrota aconteceu diante da Alemanha, por 3 sets a 2.

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Já a Seleção masculina volta a jogar apenas no dia 15 de julho, e precisa buscar a recuperação na semana derradeira. O Brasil teve um desempenho muito abaixo do esperado na passagem por Liubliana, na Eslovênia, e acumulou derrotas para Ucrânia, Itália e para os anfitriões. A sequência, interrompida por uma vitória sofrida sobre o Canadá, deixou a equipe em nono lugar, fora da zona de classificação.

A equipe comandada pelo técnico Bernardinho agora segue para Chicago, nos Estados Unidos, onde enfrentará França, Estados Unidos, Polônia e China.

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🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo com a Eslovênia pela VNL masculina (Foto: Volleyball World)

Jogos da Seleção feminina

Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

* horários de Brasília

Jogos da Seleção masculina

França x Brasil - quarta-feira (15), às 18h Estados Unidos x Brasil - quinta-feira (16), às 22h Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h China x Brasil - domingo (19), às 14h

*horário de Brasília

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