logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil despenca no ranking após semana desastrosa na VNL

Seleção sofreu três derrotas e saiu da zona de classificação à fase final

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
29/06/2026 13:08
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
O oposto Darlan se lamenta durante jogo entre Brasil e Eslovênia pela VNL
O oposto Darlan se lamenta durante jogo entre Brasil e Eslovênia pela VNL (Foto: Volleyball World)

A queda de rendimento da Seleção Brasileira na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina custou caro. Além de complicar a classificação para a fase final do torneio, o Brasil despencou no ranking mundial e agora aparece na sexta posição.

continua após a publicidade
  • O Brasil superou a Bélgica pela segunda semana da VNL feminina

    Brasil x Japão abre semana decisiva na Liga das Nações

    Vôlei
    Há 2 horas
  • Jogadores do Brasil comemoram ponto no duelo com o Canadá pela VNL masculina

    Brasil bate o Canadá, quebra sequência negativa e respira na VNL

    Vôlei
    Há 22 horas
  • A capitã Gabi Guimarães atende os torcedores durante etapa de Brasília da VNL

    Lesionada, Gabi Guimarães está fora da terceira semana da VNL

    Vôlei
    Há 1 dia

    • ➡️Brasil bate o Canadá, quebra sequência negativa e respira na VNL

    ➡️Lesionada, Gabi Guimarães está fora da terceira semana da VNL

    Ao fim da primeira semana, o Brasil era o terceiro colocado do ranking, atrás apenas de Polônia e Itália, mas perdeu uma posição para os Estados Unidos após a derrota para a Ucrânia, na abertura da segunda semana.

    A sequência negativa, porém, tirou ainda mais posições do Brasil no ranking. Derrotada por Itália (3 sets a 1) e Eslovênia (3 sets a 0), a Seleção caiu mais duas posições e aparece em sexto lugar, com 316.79 pontos. Japão e Eslovênia agora completam o top-5 do mundo.

    continua após a publicidade

    No último domingo (28), o Brasil encerrou a segunda semana da Liga das Nações (VNL) com uma vitória suada por 3 sets a 2 sobre o Canadá. Apesar do alívio, a Seleção ainda aparece na nona colocação da tabela, fora da zona de classificação para a fase final.

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Bloqueio do Brasil em ação durante o duelo com a Eslovênia pela VNL masculina
    Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo com a Eslovênia pela VNL masculina (Foto: Volleyball World)

    Próximos jogos do Brasil na VNL masculina

    A VNL entra em uma semana de pausa nos dois naipes, permitindo um período maior de descanso para os atletas. A seleção masculina volta a jogar apenas no dia 15 de julho, em Chicago, nos Estados Unidos.

    1. França x Brasil - quarta-feira (15), às 18h
    2. Estados Unidos x Brasil - quinta-feira (16), às 22h
    3. Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h
    4. China x Brasil - domingo (19), às 14h

    *horários de Brasília

    ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    ➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    O Brasil superou a Bélgica pela segunda semana da VNL feminina
    VôleiBrasil x Japão abre semana decisiva na Liga das NaçõesHá 2 horas
    Jogadores do Brasil comemoram ponto no duelo com o Canadá pela VNL masculina
    VôleiBrasil bate o Canadá, quebra sequência negativa e respira na VNLHá 22 horas
    A capitã Gabi Guimarães atende os torcedores durante etapa de Brasília da VNL
    VôleiLesionada, Gabi Guimarães está fora da terceira semana da VNLHá 1 dia
    O oposto Bryan e o levantador Cachopa comemoram ponto do Brasil na VNL
    VôleiVeja os lances da vitória do Brasil sobre o Canadá na VNL masculinaHá 1 dia
    Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo com a Eslovênia pela VNL masculina
    VôleiBrasil x Canadá na VNL masculina: veja horário e onde assistirHá 1 dia
    A oposta Tainara, da Seleção Brasileira, sofreu lesão no joelho e está fora da VNL
    VôleiOposta da Seleção lesiona o joelho e desfalca o Brasil na VNLHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Bloqueio brasileiro tenta acompanhar ataque da Eslovênia na VNL
    Eslovênia domina, e Brasil perde a terceira seguida na VNL
    O oposto Bryan e o levantador Cachopa comemoram ponto do Brasil na VNL
    Veja os lances da derrota do Brasil para a Eslovênia na VNL
    Jogadoras da seleção brasileira se cumprimentam durante jogo da VNL
    Brasil x Eslovênia na VNL masculina: veja horário e onde assistir
    Bloqueio brasileiro em ação no duelo contra a Itália pela VNL masculina
    Brasil perde para Itália e amarga sequência negativa na VNL masculina
    Seleção masculina de vôlei em ação durante a VNL
    Veja os lances da derrota do Brasil para a Itália na VNL masculina
    Jogadores da seleção masculina de vôlei durante a segunda semana da VNL
    Brasil x Itália na VNL masculina: veja horário e onde assistir
    O técnico Bernardinho durante o jogo entre Brasil e Ucrânia pela Liga das Nações de Vôlei
    Bernardinho define relacionados para Brasil x Itália na VNL
    Gui Santos e a esposa, Júlia Lawrenz, fazem ensaio fotográfico do casamento em frente à Catedral de Brasília
    De férias na NBA, Gui Santos casa com atleta de vôlei de praia
    Brasil foi derrotado por 3 seta 1 pela Ucrânia na VNL masculina
    Após derrota na VNL, Seleção Brasileira cai no ranking mundial de vôlei
    Brasil foi derrotado por 3 seta 1 pela Ucrânia na VNL masculina
    Brasil não dá conta da Ucrânia e perde invencibilidade na VNL
    Seleção masculina de vôlei em ação durante a VNL
    Veja os lances de Brasil x Ucrânia pela VNL masculina
    Seleção Brasileira masculina de vôlei na semana 1 da VNL 2026
    IA crava placar de Brasil x Ucrânia na VNL masculina
    Bryan comemora ponto com Brasília em jogo da Seleção na VNL (Foto: Silvio Avila)
    Destaque da VNL, Bryan ganha espaço na Seleção Brasileira de Bernardinho