Brasil despenca no ranking após semana desastrosa na VNL Seleção sofreu três derrotas e saiu da zona de classificação à fase final

A queda de rendimento da Seleção Brasileira na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina custou caro. Além de complicar a classificação para a fase final do torneio, o Brasil despencou no ranking mundial e agora aparece na sexta posição.

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Ao fim da primeira semana, o Brasil era o terceiro colocado do ranking, atrás apenas de Polônia e Itália, mas perdeu uma posição para os Estados Unidos após a derrota para a Ucrânia, na abertura da segunda semana.

A sequência negativa, porém, tirou ainda mais posições do Brasil no ranking. Derrotada por Itália (3 sets a 1) e Eslovênia (3 sets a 0), a Seleção caiu mais duas posições e aparece em sexto lugar, com 316.79 pontos. Japão e Eslovênia agora completam o top-5 do mundo.

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No último domingo (28), o Brasil encerrou a segunda semana da Liga das Nações (VNL) com uma vitória suada por 3 sets a 2 sobre o Canadá. Apesar do alívio, a Seleção ainda aparece na nona colocação da tabela, fora da zona de classificação para a fase final.

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Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo com a Eslovênia pela VNL masculina (Foto: Volleyball World)

Próximos jogos do Brasil na VNL masculina

A VNL entra em uma semana de pausa nos dois naipes, permitindo um período maior de descanso para os atletas. A seleção masculina volta a jogar apenas no dia 15 de julho, em Chicago, nos Estados Unidos.

França x Brasil - quarta-feira (15), às 18h Estados Unidos x Brasil - quinta-feira (16), às 22h Brasil x Polônia - sexta-feira (17), às 22h China x Brasil - domingo (19), às 14h

*horários de Brasília

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