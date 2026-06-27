Ao vivo! Acompanhe Brasil x Eslovênia pela VNL masculina Seleção masculina sofreu a segunda derrota na competição

A seleção masculina de vôlei volta à quadra neste sábado (27), em busca de sua primeira vitória na segunda semana da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a Eslovênia, a partir das 15h30 (horário de Brasília), em Liubliana.

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Veja os lances do jogo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil Eslovênia

Douglas fica no bolqueio - 8 a 5 Ace de Darlan deixa tudo igual! 5 a 5 Douglas ataca na diagonal! 5 a 4 Darlan fica no bloqueio - 3 a 2 para a Eslovênia Eslovênia começa com erro de saque, primeiro ponto é do Brasil - 1 a 0

PRÉ-JOGO

O Brasil foi escalado com mudanças, e vai à quadra com Matheus Brasília (levantador), Darlan (oposto), Douglas Souza e Honorato (ponteiros), Pinta e Judson (centrais), e Pureza (líbero). Atletas em quadra para o aquecimento O técnico Bernardinho promoveu mudanças na lista para enfrentar a Eslovênia, com o central Barreto relacionado no lugar de Flávio Após as derrotas para Ucrânia e Itália, o Brasil caiu para a sétima colocação da tabela

➡️Brasil perde para Itália e amarga sequência negativa na VNL masculina

Bloqueio brasileiro em ação no duelo contra a Itália pela VNL masculina (Foto: Volleyball World)

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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➡️Veja os lances da derrota do Brasil para a Itália na VNL masculina

Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)

Brasil 1 x 3 Itália - sexta-feira (26)

Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30

Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

*horários de Brasília

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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