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Ao vivo! Acompanhe Brasil x Eslovênia pela VNL masculina

Seleção masculina sofreu a segunda derrota na competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
27/06/2026 15:00
Atualizado há 0 minutos
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O oposto Bryan e o levantador Cachopa comemoram ponto do Brasil na VNL
O oposto Bryan e o levantador Cachopa comemoram ponto do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção masculina de vôlei volta à quadra neste sábado (27), em busca de sua primeira vitória na segunda semana da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a Eslovênia, a partir das 15h30 (horário de Brasília), em Liubliana.

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    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    Eslovênia

    1. Douglas fica no bolqueio - 8 a 5
    2. Ace de Darlan deixa tudo igual! 5 a 5
    3. Douglas ataca na diagonal! 5 a 4
    4. Darlan fica no bloqueio - 3 a 2 para a Eslovênia
    5. Eslovênia começa com erro de saque, primeiro ponto é do Brasil - 1 a 0

    PRÉ-JOGO

    1. O Brasil foi escalado com mudanças, e vai à quadra com Matheus Brasília (levantador), Darlan (oposto), Douglas Souza e Honorato (ponteiros), Pinta e Judson (centrais), e Pureza (líbero).
    2. Atletas em quadra para o aquecimento
    3. O técnico Bernardinho promoveu mudanças na lista para enfrentar a Eslovênia, com o central Barreto relacionado no lugar de Flávio
    4. Após as derrotas para Ucrânia e Itália, o Brasil caiu para a sétima colocação da tabela

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    Bloqueio brasileiro em ação no duelo contra a Itália pela VNL masculina
    Bloqueio brasileiro em ação no duelo contra a Itália pela VNL masculina (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    ➡️Veja os lances da derrota do Brasil para a Itália na VNL masculina

    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)
    Brasil 1 x 3 Itália - sexta-feira (26)
    Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

    *horários de Brasília

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