Brasil x Canadá na VNL masculina: veja horário e onde assistir
Seleção brasileira busca recuperação após sequência negativa
A seleção masculina de vôlei retorna às quadras neste domingo (28), pela segunda etapa da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta o Canadá, a partir das 11h30 (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia. O Lance! acompanha em tempo real.
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Com três derrotas consecutivas diante de Ucrânia, Itália e Eslovênia, o Brasil tem, no duelo com o Canadá, a última chance de recuperação na segunda semana da VNL. A seleção soma 11 pontos e caiu para o oitavo lugar na tabela, fora da zona de classificação.
O técnico Bernardinho fez apenas uma mudança na lista de relacionados em relação ao jogo contra a Eslovênia, no último sábado, com o retorno do central Flávio no lugar de Barreto.
Do outro lado, o Canadá não faz uma boa campanha na VNL. A equipe venceu apenas um jogo ainda na primeira semana, contra a França, e ocupa o 15º lugar, com sete pontos.
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🏐✅ Ficha técnica
VNL Masculina 2026
Brasil x Canadá
📅 Data e horário: domingo, 28 de junho de 2026, às 11h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), Ge TV (streaming) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Veja a lista de relacionados
Levantadores: Brasília e Cachopa
Opostos: Bryan e Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli
Centrais: Flávio, Judson e Pinta
Líberos: Maique e Pureza
De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.
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