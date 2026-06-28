Brasil x Canadá na VNL masculina: veja horário e onde assistir Seleção brasileira busca recuperação após sequência negativa

A seleção masculina de vôlei retorna às quadras neste domingo (28), pela segunda etapa da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta o Canadá, a partir das 11h30 (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia. O Lance! acompanha em tempo real.

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Com três derrotas consecutivas diante de Ucrânia, Itália e Eslovênia, o Brasil tem, no duelo com o Canadá, a última chance de recuperação na segunda semana da VNL. A seleção soma 11 pontos e caiu para o oitavo lugar na tabela, fora da zona de classificação.

O técnico Bernardinho fez apenas uma mudança na lista de relacionados em relação ao jogo contra a Eslovênia, no último sábado, com o retorno do central Flávio no lugar de Barreto.

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Do outro lado, o Canadá não faz uma boa campanha na VNL. A equipe venceu apenas um jogo ainda na primeira semana, contra a França, e ocupa o 15º lugar, com sete pontos.

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O ponteiro Honorato na defesa durante Brasil x Eslovênia pela VNL (Foto: Volleyball World)

🏐✅ Ficha técnica

VNL Masculina 2026

Brasil x Canadá

📅 Data e horário: domingo, 28 de junho de 2026, às 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), Ge TV (streaming) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

Veja a lista de relacionados

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Bryan e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli

Centrais: Flávio, Judson e Pinta

Líberos: Maique e Pureza

De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.

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