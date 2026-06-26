Brasil perde para Itália e amarga sequência negativa na VNL masculina Seleção caiu para a sexta posição na tabela

A seleção masculina de vôlei sofreu sua segunda derrota na Liga das Nações (VNL). Nesta sexta-feira (26), o Brasil foi superado pela Itália por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 23/25, 25/22 e 23/25.

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Após perder os dois primeiros sets e sofrer com o forte saque italiano, a seleção brasileira reagiu no terceiro set e chegou a abrir larga vantagem na quarta parcial, mas cometeu erros que custaram a vitória na Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia.

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Destaques do jogo

O ponteiro Bottolo, que incomodou a seleção brasileira tanto no saque quanto no ataque, foi o principal pontuador do jogo, com 20 bolas no chão. Ele foi seguido pelo oposto Bovolenta, que anotou 19 pontos.

Do lado do Brasil, o ponteiro Lucarelli foi o responsável por 13 pontos, seguido por Bryan, que saiu do banco de reservas para anotar 12 pontos.

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Na tabela

Após a segunda derrota consecutiva, o Brasil estacionou nos 11 pontos e caiu para a sexta colocação, ultrapassado justamente pela Itália, que chegou aos 13 pontos e assumiu o quinto lugar. O Japão segue como a única seleção com 100% de aproveitamento, na liderança da tabela.

Próximos compromissos

A seleção brasileira entra em quadra neste sábado (27), às 15h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Eslovênia. A Itália tem um dia de folga na VNL e volta a jogar apenas no domingo (28), também contra os anfitriões.

Jogadores da seleção brasileira se cumprimentam durante jogo com a Itália pela VNL (Foto: Volleyball World)

Como foi a partida

1º set

O saque foi a chave do primeiro set. A Itália, bastante agressiva no fundamento, anotou dois aces e complicou bastante a recepção brasileira. Com dificuldades no side-out, o Brasil viu os adversários abrirem 10 a 5 e administrarem a vantagem, liderados por Bottolo e Bovolenta.

Na reta final, o Brasil conseguiu encaixar melhor o saque, com direito a ace de Lucarelli, e diminui a diferença para três pontos, mas não impediu a Itália de fechar o set por 25 a 19.

2º set

O Brasil sustentou a reação do final do primeiro set e iniciou a segunda parcial com um bom saque e a recepção funcionando melhor. Cachopa passou a ter mais liberdade para acionar Flávio e Judson pelo meio, e a seleção chegou a abrir três pontos de vantagem.

Porém, a Itália seguia na cola e o saque fez diferença mais uma vez. Bottolo, principal pontuador do jogo, fez um ace para empatar aos 21 pontos. Com uma sequência de bloqueios sobre Darlan e dois aces de Sani, que entrou em quadra especificamente para sacar, a equipe europeia confirmou a virada por 25 a 23.

3º set

O Brasil iniciou o terceiro set com uma formação diferente, com Bryan em quadra no lugar de Darlan. O jovem oposto foi uma das principais armas da seleção e, bastante acionado por Cachopa, anotou sete pontos de ataque.

Apesar de sair na frente no placar, o Brasil viu a Itália reagir, anotar uma sequência de quatro pontos e assumir a liderança por 10 a 7. Novamente, o saque fez a diferença e, com boa passagem de Adriano pelo fundamento, o Brasil recuperou a dianteira e abriu 15 a 12.

A Itália tentou uma nova reação na reta final do set e chegou a encostar no placar, mas a seleção brasileira, mais confiante, conseguiu vencer o set por 25 a 22 e se manter no jogo.

4º set

O Brasil parecia disposto a levar o jogo para o tie-break no início do quarto set. O bloqueio passou a funcionar melhor e a equipe continuava agredindo a defesa da Itália no saque. Após ace de Flávio, a seleção abriu 11 a 5 e a vitória na parcial parecia uma questão de administrar o placar.

Porém, o Brasil desperdiçou chances importantes em erros de saque e ataque, enquanto a Itália retomou o ritmo e encostou no placar. A seleção europeia assumiu a liderança em erro de posicionamento do Brasil, colocando 19 a 18 no placar. No final do quarto set, uma largadinha de Bovolenta gerou muitas reclamações de Bernardinho e de toda a equipe brasileira, que pedia condução. A arbitragem, porém, confirmou o ponto da Itália.

Após um erro de saque de Lucarelli no momento decisivo, a Itália fechou o set por 25 a 23, com ponto de Lavia, e confirmou a vitória por 3 a 1.

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