Brasil bate o Canadá, quebra sequência negativa e respira na VNL Seleção conquistou a primeira vitória na segunda semana da competição

Foi sofrido, mas o Brasil conquistou a primeira vitória na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. Neste domingo (28), em Liubliana, na Eslovênia, a Seleção superou o Canadá por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 23/25, 28/26, 22/25 e 17/15.

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➡️Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Canadá na VNL masculina

Destaques do jogo

Apesar da derrota, o oposto canadense Sho foi o maior pontuador do jogo, com 19 bolas no chão, seguido de perto ponteiro Varga, que anotou 18 pontos.

Pelo lado do Brasil, Adriano liderou a pontuação, com 17 pontos, além de fazer uma boa partida defensiva. Darlan, que iniciou o jogo no banco de reservas, terminou o jogo com 13 pontos.

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Na tabela

A vitória dá um respiro para o Brasil na tabela de classificação. Com 13 pontos, a equipe sobe para a oitava colocação, mas ainda segue fora da zona de classificação para a fase final. A Seleção brasileira ainda pode ser ultrapassada por Itália e Sérvia, 9ª e 10ª colocada, respectivamente, que ainda jogam neste domingo.

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Próximos compromissos

O calendário da VNL terá uma pausa antes da terceira etapa. A Seleção volta para o Brasil para dar sequência aos treinamentos e retorna às quadras apenas no dia 15 de julho para enfrentar a França, em Chicago, nos Estados Unidos.

O ponteiro Adriano encara o bloqueio canadense em jogo válido pela VNL (Foto: Volleyball World)

Como foi a partida

1º set

O Brasil foi à quadra com uma mudança entre os titulares, com a entrada de Bryan no lugar de Darlan. A seleção teve um início de jogo mais confortável, com muitos erros de saque do Canadá, e conseguiu construir vantagem no placar.

Com mais volume de jogo em relação às outras partidas da semana, o Brasil abriu 11 a 6, em belo ataque de segunda de Adriano, que foi se consolidando como principal pontuador. Bastou manter o ritmo para fechar a parcial por 25 a 17.

2º set

Se a expectativa do torcedor brasileiro era de um segundo set tranquilo, não foi isso que se viu em quadra. A seleção cometeu erros de saque, ataque e recepção em sequência e viu o Canadá abrir 4 a 0 logo no início da parcial. Ao todo, foram 12 pontos cedidos ao adversário ao longo do segundo set.

Precisando buscar a recuperação, o Brasil aproveitou boa passagem de Judson pelo saque para fazer cinco pontos em sequência e encostar no placar e diminuir a vantagem adversária para 22 a 20. Porém, o Canadá levou a melhor e fechou a parcial por 25 a 23.

3º set

O Brasil novamente ficou em desvantagem no início do terceiro set, mas aproveitou boa passagem de Adriano para sair de um 4 a 2 para liderar o placar por 7 a 4. A parcial seguiu equilibrada, a mais parelha do jogo até então, mas quem roubou a cena na reta final foi a arbitragem.

O lance mais polêmico veio após uma largadinha de Darlan, que teve cobertura da defesa, mas a arbitragem marcou toque na rede do bloqueio canadense e ponto do Brasil. A comissão técnica do Canadá pediu desafio de bola no chão, e a arbitragem demorou mais de sete minutos para analisar a jogada e confirmar o ponto brasileiro. Houve muita discussão entre jogadores e membros das duas comissões técnicas, em momento decisivo do jogo.

A parcial já passava dos 25 pontos quando houve mais uma confusão da arbitragem, que hesitou ao marcar quarto toque do Canadá, gerando mais reclamações e discussões. Mesmo com clima tenso, o Brasil conseguiu buscar a virada por 28 a 26 e vencer o set.

4º set

O Brasil iniciou o quarto set em desvantagem e demonstrava bastante instabilidade na linha de recepção. O Canadá se aproveitou das indecisões da defesa brasileira e apostou no oposto Sho, que soltava o braço para assumir a liderança da pontuação.

Mesmo desperdiçando muitos contra-ataques, a Seleção brasileira conseguiu empatar aos 22 pontos, liderado no ataque por Darlan e Adriano. Porém, o bloqueio canadense voltou a funcionar e, com um toque na rede do Brasil, o Canadá venceu a parcial por 25 a 22.

5º set

Como esperado, o tie-break foi equilibrado até a reta final, com os times trocando pontos, sem abrir vantagem. O Brasil foi o primeiro a chegar ao match point, ao fazer 14 a 13 em erro de ataque do Canadá. Mas os rivais responderam com ace de Varga, e fizeram 15 a 14.

Foi após bom saque de Cachopa, complicando a recepção canadense, que o central Flávio aproveitou bola de xeque para fechar a conta por 17 a 15 para o Brasil.