Campeã olímpica será auxiliar de Zé Roberto na Seleção Brasileira Feminina
Com experiência na base, Fofão reforça a comissão técnica da equipe adulta do Brasil
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A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá o reforço de Fofão, campeã olímpica em Pequim 2008, na comissão técnica para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Nesta sexta-feira (15), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que a ex-levantadora aceitou o convite de José Roberto Guimarães para ocupar o cargo de auxiliar do treinador. Ela se junta ao grupo na próxima segunda-feira (18), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ).
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Aposentada das quadras desde 2015, Hélia de Souza, mais conhecida como Fofão, atuou como treinadora da Seleção Feminina sub-17 entre 2023 e 2024, sendo vice-campeã sul-americana da categoria, e coordenadora técnica das seleções de base em 2021. Este é o primeiro trabalho dela em uma comissão desde que deixou o comando da equipe sub-17.
— O convite foi uma surpresa. Como sempre, o Zé Roberto surpreendendo com os convites dele. Eu expliquei a minha situação para ele, pois não esperava o convite e já tinha alguns projetos, mas conseguimos conciliar. Fiquei surpresa, mas muito feliz com esse voto de confiança — contou a ex-levantadora.
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Em 2026, o Brasil busca o título inédito da Liga das Nações (VNL) e a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 por meio do Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).
— A minha expectativa é poder contribuir com minha experiência, minha presença com os projetos do time. É uma comissão técnica que eu conheço muito bem, já trabalhei com algumas atletas. Então, poder ajudar com minhas vivências de atleta, acrescentar com o que for possível, dar o meu melhor, é o que espero nesse ciclo — disse Fofão.
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Veja as jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira Feminina
LEVANTADORAS
- Macris - Praia Clube
- Roberta - THY (TUR)
- Bruninha (convidada) - Maringá
OPOSTAS
- Rosamaria - Denso Airybees (JAP)
- Tainara - Sesc RJ Flamengo
- Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)
- Kisy - Lokomotiv Kaliningrad (RUS)
PONTEIRAS
- Helena - Sesc RJ Flamengo
- Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)
- Julia Bergmann - Scandicci (ITA)
- Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)
CENTRAIS
- Diana - Sesi Bauru
- Lorena - Sesc RJ Flamengo
- Júlia Kudiess - Novara (ITA)
- Luzia - Paulistano Barueri
LÍBEROS
- Marcelle - Fluminense
- Nyeme - Minas
- Natinha - Praia Clube
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