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Campeã olímpica será auxiliar de Zé Roberto na Seleção Brasileira Feminina

Com experiência na base, Fofão reforça a comissão técnica da equipe adulta do Brasil

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/05/2026
19:36
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Fofão &#8211; Seleção Brasil sub-17
imagem cameraFofão foi treinadora da Seleção sub-17 entre 2023 e 2024 (Foto: Divulgação/CBV)
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A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá o reforço de Fofão, campeã olímpica em Pequim 2008, na comissão técnica para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Nesta sexta-feira (15), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que a ex-levantadora aceitou o convite de José Roberto Guimarães para ocupar o cargo de auxiliar do treinador. Ela se junta ao grupo na próxima segunda-feira (18), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ).

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Aposentada das quadras desde 2015, Hélia de Souza, mais conhecida como Fofão, atuou como treinadora da Seleção Feminina sub-17 entre 2023 e 2024, sendo vice-campeã sul-americana da categoria, e coordenadora técnica das seleções de base em 2021. Este é o primeiro trabalho dela em uma comissão desde que deixou o comando da equipe sub-17.

— O convite foi uma surpresa. Como sempre, o Zé Roberto surpreendendo com os convites dele. Eu expliquei a minha situação para ele, pois não esperava o convite e já tinha alguns projetos, mas conseguimos conciliar. Fiquei surpresa, mas muito feliz com esse voto de confiança — contou a ex-levantadora.

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— A minha expectativa é poder contribuir com minha experiência, minha presença com os projetos do time. É uma comissão técnica que eu conheço muito bem, já trabalhei com algumas atletas. Então, poder ajudar com minhas vivências de atleta, acrescentar com o que for possível, dar o meu melhor, é o que espero nesse ciclo — disse Fofão.

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Campeã olímpica em Pequim 2008, Fofão será auxiliar técnica da Seleção Feminina (Foto: Divulgação/CBV)
Campeã olímpica em Pequim 2008, Fofão será auxiliar técnica da Seleção Feminina (Foto: Divulgação/CBV)

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Veja as jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira Feminina

LEVANTADORAS

  • Macris - Praia Clube
  • Roberta - THY (TUR)
  • Bruninha (convidada) - Maringá

OPOSTAS

  • Rosamaria - Denso Airybees (JAP)
  • Tainara - Sesc RJ Flamengo
  • Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)
  • Kisy - Lokomotiv Kaliningrad (RUS)

PONTEIRAS

  • Helena - Sesc RJ Flamengo
  • Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)
  • Julia Bergmann - Scandicci (ITA)
  • Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)

CENTRAIS

  • Diana - Sesi Bauru
  • Lorena - Sesc RJ Flamengo
  • Júlia Kudiess - Novara (ITA)
  • Luzia - Paulistano Barueri

LÍBEROS

  • Marcelle - Fluminense
  • Nyeme - Minas
  • Natinha - Praia Clube

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