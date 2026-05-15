Campeã olímpica será auxiliar de Zé Roberto na Seleção Brasileira Feminina

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei terá o reforço de Fofão, campeã olímpica em Pequim 2008, na comissão técnica para o ciclo das Olimpíadas de Los Angeles 2028. Nesta sexta-feira (15), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que a ex-levantadora aceitou o convite de José Roberto Guimarães para ocupar o cargo de auxiliar do treinador. Ela se junta ao grupo na próxima segunda-feira (18), no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ).

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Aposentada das quadras desde 2015, Hélia de Souza, mais conhecida como Fofão, atuou como treinadora da Seleção Feminina sub-17 entre 2023 e 2024, sendo vice-campeã sul-americana da categoria, e coordenadora técnica das seleções de base em 2021. Este é o primeiro trabalho dela em uma comissão desde que deixou o comando da equipe sub-17.

— O convite foi uma surpresa. Como sempre, o Zé Roberto surpreendendo com os convites dele. Eu expliquei a minha situação para ele, pois não esperava o convite e já tinha alguns projetos, mas conseguimos conciliar. Fiquei surpresa, mas muito feliz com esse voto de confiança — contou a ex-levantadora.

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Em 2026, o Brasil busca o título inédito da Liga das Nações (VNL) e a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 por meio do Campeonato Sul-Americano, que acontece em setembro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

— A minha expectativa é poder contribuir com minha experiência, minha presença com os projetos do time. É uma comissão técnica que eu conheço muito bem, já trabalhei com algumas atletas. Então, poder ajudar com minhas vivências de atleta, acrescentar com o que for possível, dar o meu melhor, é o que espero nesse ciclo — disse Fofão.

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Campeã olímpica em Pequim 2008, Fofão será auxiliar técnica da Seleção Feminina (Foto: Divulgação/CBV)

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Veja as jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira Feminina

LEVANTADORAS

Macris - Praia Clube

Roberta - THY (TUR)

Bruninha (convidada) - Maringá

OPOSTAS

Rosamaria - Denso Airybees (JAP)

Tainara - Sesc RJ Flamengo

Sabrina (convidada) - Denso Airybees (JAP)

Kisy - Lokomotiv Kaliningrad (RUS)

PONTEIRAS

Helena - Sesc RJ Flamengo

Gabi Guimarães - Conegliano (ITA)

Julia Bergmann - Scandicci (ITA)

Ana Cristina - Fenerbahçe (TUR)

CENTRAIS

Diana - Sesi Bauru

Lorena - Sesc RJ Flamengo

Júlia Kudiess - Novara (ITA)

Luzia - Paulistano Barueri

LÍBEROS

Marcelle - Fluminense

Nyeme - Minas

Natinha - Praia Clube

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