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Quem é Sidny Cabral? Autor de golaço de Cabo Verde já 'ignorou' Messi

Jogador marcou gol que igualou placar na prrorogação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 21:42
Atualizado há 1 minutos
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Sidny Cabral comemora gol contra a Argentina
Sidny Cabral comemora gol marcado contra a Argentina na Copa (Imagem: Michael Reaves / Getty Images via AFP)

A seleção de Cabo Verde surpreendeu a Argentina e não deu vida fácil aos atuais campeões, chegando a segurar um empate até o segundo tempo da prorrogação. Embora tenham sofrido o terceiro gol, os "Tubarões Azuis" empataram o jogo em 2 a 2 já no segundo tempo da prorrogação em um confronto eletrizante pela segunda fase da Copa do Mundo. O grande protagonista deste momento histórico é o lateral Sidny Lopes Cabral, autor do que pode ser considerado o gol mais bonito do Mundial até agora.

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    Sidney Lopes Cabra comemora com seus companheiros o segundo gol de Cabo Verde na Copa (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Sidny Lopes foi companheiro de Otamendi no Benfica

    A história de Sidny Cabral, de 23 anos, é um exemplo de perseverança. Nascido em Roterdã, na Holanda, o jogador teve uma ascensão meteórica: há apenas três anos, ele atuava na quinta divisão da Alemanha. Após passagens por clubes da Suécia e o destaque no Estrela Amadora, de Portugal, seu talento chamou a atenção de José Mourinho, que aprovou sua contratação pelo Benfica em dezembro do ano passado. Atualmente, o defensor defende o Trabzonspor, da Turquia, emprestado pelo clube português.

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    • Pela seleção, Sidny atua principalmente como lateral-esquerdo, mas sua versatilidade e o fato de ser ambidestro impressionam a comissão técnica. No lance do golaço, ele recebeu a bola na lateral, efetuou um corte para dentro, deixando o meio-campista Mac Allister para trás e emendou um chute colocado no ângulo, sem chances para o goleiro argentino.

    Jogador já 'ignorou' Messi e preferiu Otamendi

    Antes da bola rolar, Sidny deu uma declaração curiosa: enquanto a maioria dos atletas sonha em trocar de camisa com Lionel Messi, o lateral cabo-verdiano revelou que seu objetivo era outro: presentear Nicolás Otamendi com sua camisa.

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    "Vou trocar minha camisa com o Otamendi. Ele foi meu companheiro de equipe até esta temporada", afirmou o jogador, referindo-se ao tempo em que dividiram o vestiário no Benfica. Os dois não atuam mais pelo clube português. Apesar de classificar Messi como "o melhor de todos os tempos", Sidny destacou que a prioridade era a amizade construída no clube português.

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