MVP da VNL 2026 será escolhido em votação popular online

Com o objetivo de expandir os meios de interatividade com os torcedores durante a Liga das Nações, a Volleyball World anunciou, nesta sexta-feira (22), o lançamento de uma plataforma digital que inclui a votação popular para MVP da VNL, o fantasy game da competição e ferramentas para estimular o engajamento dos "vôleifãs" em dias sem jogos. O Volleyball World Games já está disponível gratuitamente dentro do aplicativo da VBTV.

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Voto popular será considerado na eleição do MVP

Pela primeira vez em oito edições, o Most Valuable Player ("jogador mais valioso", em português) da Liga das Nações será escolhido com base no voto popular. A votação começará após as semifinais e ficará aberta até uma das seleções abrir dois sets no jogo decisivo.

Em seguida, um comitê de especialistas da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) levará a escolha dos torcedores em consideração para definir o melhor jogador do campeonato, que será do time campeão. Em cada naipe, o vencedor receberá US$ 50 mil.

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Darlan lança a bola para o saque em jogo da Seleção Masculina pela VNL 2025 (Foto: Volleyball World)

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Votação para melhor jogador da semana

Às segundas e terças-feiras, dias sem jogos na VNL, os usuários do aplicativo poderão votar no melhor jogador ou jogadora da semana anterior. Os nomes sugeridos para voto serão definidos a partir da pontuação obtida pelos atletas no fantasy da respectiva semana. Assim, o desempenho em quadra também servirá como referência para a escolha dos candidatos.

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Fantasy da VNL

O jogo oficial da VNL permitirá que os usuários escalem uma equipe com 12 atletas toda semana, utilizando até 150 créditos. É possível selecionar, no máximo, seis nomes do mesmo país. O número de transferências por semana é ilimitado e os preços dos jogadores variam de acordo com seus desempenhos, o que também impacta no orçamento do time para a semana seguinte.

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No fantasy game, os atletas somam 1 ponto por ataque, 1,5 por bloqueio e 2 por ace. Erros, como de ataque ou saque, implicam em pontuação negativa. Reservas somam metade dos pontos conquistados, enquanto o capitão do time ganha o dobro. Os pontos são acumulados ao longo das partidas da semana.

Os participantes serão automaticamente adicionados a uma liga global e a outra do país de residência, além de terem a opção de criar e aderir a ligas públicas e privadas. Em ligas fechadas, é possível convidar os amigos e disputar os formatos de ponto-corridos ou mata-mata.

Agenda da Seleção Feminina na Semana 1 da VNL, em Brasília

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Agenda da Seleção Masculina na Semana 1 da VNL, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.