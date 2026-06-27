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Eslovênia domina, e Brasil perde a terceira seguida na VNL

Seleção ainda não venceu na segunda semana da competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
27/06/2026 17:28
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Bloqueio brasileiro tenta acompanhar ataque da Eslovênia na VNL
Bloqueio brasileiro tenta acompanhar ataque da Eslovênia na VNL (Foto: Voleyball World)

O Brasil sofreu sua terceira derrota na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. Neste sábado (27), em Liubliana, a seleção foi derrotada pela Eslovênia por 3 sets a 0, parciais de 25/27, 17/25 e 20/25. O resultado tira a equipe da zona de classificação para a próxima fase.

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    Bernardinho optou por uma formação diferente dos dois primeiros jogos desta segunda semana. A equipe foi escalada com Matheus Brasília (levantador), Darlan (oposto), Douglas Souza e Honorato (ponteiros), Pinta e Judson (centrais), e Pureza (líbero). A estratégia servia tanto para poupar os atletas, já que o Brasil volta à quadra às 11h30 (de Brasília) deste domingo (28), quanto para testar novos nomes.

    Destaques do jogo

    O oposto Stern foi o principal nome da vitória da Eslovênia, com 19 pontos, seguido pelo ponteiro Mozic, com 17 bolas no chão. Em um jogo apagado, o Brasil teve o oposto Darlan como destaque, com 10 pontos, seguido por Arthur Bento, que saiu do banco de reservas para anotar oito pontos. O oposto Bryan, que iniciou a partida entre os reservas, também entrou bem no decorrer do segundo set, contribuindo com três aces.

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    Na tabela

    O resultado custou caro para o Brasil que, estacionado nos 11 pontos, agora aparece em oitavo lugar, fora da zona de classificação. A Eslovênia alcançou os 14 pontos e assumiu a vice-liderança do torneio, atrás apenas do Japão.

    Próximos compromissos

    A seleção brasileira terá pouco tempo para se recuperar antes de concluir a segunda semana da VNL. Neste domingo (28), a equipe volta à quadra para enfrentar o Canadá, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Já a Eslovênia enfrenta a Itália às 15h30.

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    O oposto Darlan ataca durante a partida entre Brasil e Eslovênia na VNL
    O oposto Darlan ataca durante a partida entre Brasil e Eslovênia na VNL (Foto: Volleyball World)

    Como foi a partida

    1º set

    Com uma formação diferente em relação aos dois primeiros jogos da semana, o Brasil demorou para se encontrar em quadra, especialmente a linha de passe. Enquanto isso, a Eslovênia incomodava, principalmente no bloqueio, com forte marcação sobre Darlan.

    Os anfitriões chegaram a abrir 11 a 5, mas Bernardinho apostou na inversão de 5 e 1, com a entrada de Cachopa e Bryan para equilibrar as ações. Boas passagens de Judson, Adriano e Darlan pelo saque conduziram a retomada do Brasil, que encostou no placar.

    A seleção chegou a assumir a dianteira na reta final, e fez 23 a 22 em bola de xeque de Darlan, mas a Eslovênia buscou a recuperação e confirmou a vitória na parcial por 27 a 25.

    2º set

    Apesar da recuperação no final do primeiro set, o Brasil não começou bem a segunda parcial, e rapidamente a Eslovênia abriu vantagem no placar. A recepção brasileira continuava com dificuldades, e a seleção cedeu muitos pontos em erros de ataque.

    Bernardinho gastou seu segundo pedido de tempo ainda na metade do set, quando a Eslovênia abriu 15 a 7 no placar - a vantagem dos anfitriões chegaria a dez pontos. O técnico promoveu a troca dos ponteiros, com a entrada de Adriano e Arthur Bento no lugar de Honorato e Douglas. O oposto Bryan também foi acionado.

    As mudanças ajudaram o Brasil a recuperar a confiança e buscar uma reação. A seleção diminuiu a diferença no placar após boa passagem de Bryan pelo saque, com dois aces seguidos, mas não foi o bastante para impedir a vitória dos anfitriões por 25 a 17.

    3º set

    O bloqueio da Eslovênia continuava complicando o Brasil no terceiro set - ao todo, foram 12 pontos do time da casa nesse fundamento, contra apenas quatro do time de Bernardinho. O roteiro dos dois primeiros sets se repetiu, e a seleção europeia foi construindo vantagem no placar.

    Mas, a recepção brasileira não funcionava bem, e a equipe desperdiçou chances importantes em erros de ataque. O único fundamento em que o Brasil realmente teve sucesso nesse jogo foi o saque e, mais uma vez, contou com boa passagem de Bryan para anotar cinco pontos em sequência e diminuir a desvantagem para dois pontos.

    Porém, embalada pela torcida e liderada por Stern, a Eslovênia confirmou a vitória com autoridade por 25 a 20.

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