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Brasil x Eslovênia na VNL masculina: veja horário e onde assistir

Seleção brasileira busca recuperação após sequência negativa

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
27/06/2026 12:30
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Jogadoras da seleção brasileira se cumprimentam durante jogo da VNL
Jogadoras da seleção brasileira se cumprimentam durante jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção masculina de vôlei retorna às quadras neste sábado (27), pela segunda etapa da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a anfitriã Eslovênia, a partir das 15h30 (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia. O Lance! acompanha em tempo real.

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    O Brasil busca a recuperação na VNL após derrotas consecutivas diante de Ucrânia e Itália, ambas por 3 sets a 1. Com a sequência negativa, a seleção estacionou nos 11 pontos e aparece em sexto lugar na tabela.

    O técnico Bernardinho promoveu mudanças entre os relacionados para este sábado (27). O central Barreto, convocado para a segunda semana, está na lista pela primeira vez, no lugar de Flávio.

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Brasil é derrotado pela Itália na VNL masculina
    Brasil é derrotado pela Itália na VNL masculina (Foto: Volleyball World)

    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Masculina 2026
    Brasil x Eslovênia

    📅 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 15h (de Brasília)
    📍 Local: Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    Veja a lista de relacionados

    Levantadores: Brasília e Cachopa

    Opostos: Bryan e Darlan

    Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli

    Centrais: Barreto, Judson e Pinta

    Líberos: Maique e Pureza

    De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.

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