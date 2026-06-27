Brasil x Eslovênia na VNL masculina: veja horário e onde assistir
Seleção brasileira busca recuperação após sequência negativa
A seleção masculina de vôlei retorna às quadras neste sábado (27), pela segunda etapa da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a anfitriã Eslovênia, a partir das 15h30 (horário de Brasília), na Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia. O Lance! acompanha em tempo real.
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O Brasil busca a recuperação na VNL após derrotas consecutivas diante de Ucrânia e Itália, ambas por 3 sets a 1. Com a sequência negativa, a seleção estacionou nos 11 pontos e aparece em sexto lugar na tabela.
O técnico Bernardinho promoveu mudanças entre os relacionados para este sábado (27). O central Barreto, convocado para a segunda semana, está na lista pela primeira vez, no lugar de Flávio.
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🏐✅ Ficha técnica
VNL Masculina 2026
Brasil x Eslovênia
📅 Data e horário: sábado, 27 de junho de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Arena Stozice, em Liubliana, Eslovênia
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Veja a lista de relacionados
Levantadores: Brasília e Cachopa
Opostos: Bryan e Darlan
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Douglas Souza, Honorato e Lucarelli
Centrais: Barreto, Judson e Pinta
Líberos: Maique e Pureza
De acordo com o regulamento do torneio, o técnico poderá selecionar apenas 14 jogadores da lista para entrar em quadra. As mudanças, então, são realizadas de uma partida para outra ao longo da semana.
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