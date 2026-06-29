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Brasil x Japão abre semana decisiva na Liga das Nações

Após pausa no calendário, Seleção volta a jogar no dia 8 de julho

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
29/06/2026 11:29
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O Brasil superou a Bélgica pela segunda semana da VNL feminina
Brasil x Japão marca abertura da terceira semana da VNL feminina (Foto: Volleyball World)

O duelo entre Brasil e Japão marcará o início da semana decisiva da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Após um período de pausa no calendário, a Seleção Brasileira volta à quadra para a última etapa antes da fase final do torneio.

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  • A oposta Tainara, da Seleção Brasileira, sofreu lesão no joelho e está fora da VNL

    Oposta da Seleção lesiona o joelho e desfalca o Brasil na VNL

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    Na terceira semana, a partir do dia 8 de julho, o Brasil jogará em Osaka, no Japão, e os "vôleifãs" precisarão encarar a madrugada para acompanhar os jogos. O time da casa aparece na quinta colocação da tabela, com seis vitórias em oito jogos.

    Atualmente, o Brasil ocupa a vice-liderança, com 20 pontos, atrás apenas dos Estados Unidos nos critérios de desempate (relação de sets e saldo de pontos). A Seleção soma sete vitórias em oito jogos disputados até o momento.

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    O técnico José Roberto Guimarães tem dois desfalques importantes para a sequência da VNL. A primeira baixa confirmada foi a oposta Tainara, que sofreu uma lesão no tendão quadriciptal do joelho direito e está fora da competição. A capitã Gabi Guimarães, com um desconforto na lombar, também não será relacionada e permanecerá no Brasil para seguir com o tratamento. A ponteira Maiara Basso foi convocada para suprir as ausências.

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    Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL
    Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

    Jogos do Brasil na terceira semana da VNL feminina

    1. Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    *horários de Brasília

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