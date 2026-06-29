Brasil x Japão abre semana decisiva na Liga das Nações Após pausa no calendário, Seleção volta a jogar no dia 8 de julho

O duelo entre Brasil e Japão marcará o início da semana decisiva da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina. Após um período de pausa no calendário, a Seleção Brasileira volta à quadra para a última etapa antes da fase final do torneio.

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Na terceira semana, a partir do dia 8 de julho, o Brasil jogará em Osaka, no Japão, e os "vôleifãs" precisarão encarar a madrugada para acompanhar os jogos. O time da casa aparece na quinta colocação da tabela, com seis vitórias em oito jogos.

Atualmente, o Brasil ocupa a vice-liderança, com 20 pontos, atrás apenas dos Estados Unidos nos critérios de desempate (relação de sets e saldo de pontos). A Seleção soma sete vitórias em oito jogos disputados até o momento.

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O técnico José Roberto Guimarães tem dois desfalques importantes para a sequência da VNL. A primeira baixa confirmada foi a oposta Tainara, que sofreu uma lesão no tendão quadriciptal do joelho direito e está fora da competição. A capitã Gabi Guimarães, com um desconforto na lombar, também não será relacionada e permanecerá no Brasil para seguir com o tratamento. A ponteira Maiara Basso foi convocada para suprir as ausências.

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Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

Jogos do Brasil na terceira semana da VNL feminina

Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

*horários de Brasília

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