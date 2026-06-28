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Ao vivo! Acompanhe Brasil x Canadá pela VNL masculina

Seleção masculina sofreu a terceira derrota na competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
28/06/2026 11:00
Atualizado há 0 minutos
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O oposto Darlan ataca durante a partida entre Brasil e Eslovênia na VNL
O oposto Darlan ataca durante a partida entre Brasil e Eslovênia na VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção masculina de vôlei volta à quadra neste sábado (27), em busca de sua primeira vitória na segunda semana da Liga das Nações (VNL). O Brasil enfrenta a Eslovênia, a partir das 15h30 (horário de Brasília), em Liubliana.

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    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    Canadá

    PRÉ-JOGO

    1. Jogadores estão em quadra para o aquecimento
    2. Com três derrotas na terceira semana, o Brasil agora aparece na 11ª colocação da tabela, fora da zona de classificação para a fase final

    ➡️Brasil perde para Itália e amarga sequência negativa na VNL masculina

    O técnico Bernardinho orienta os jogadores durante Brasil e Eslovênia pela VNL
    O técnico Bernardinho orienta os jogadores durante Brasil e Eslovênia pela VNL (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    ➡️Veja os lances da derrota do Brasil para a Itália na VNL masculina

    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil 1 x 3 Ucrânia - quarta-feira (24)
    Brasil 1 x 3 Itália - sexta-feira (26)
    Brasil x Eslovênia - sábado (27), às 15h30
    Brasil x Canadá - domingo (28), às 11h30

    *horários de Brasília

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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