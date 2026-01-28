Brasília de volta! FIVB divulga calendário da VNL 2026
Equipe feminina da Ucrânia e masculina da Bélgica estreiam no torneio
A FIVB divulgou nesta quarta-feira (28) o calendário oficial da Liga das Nações de Voleibol (VNL) de 2026. A grande surpresa seria o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho.
A capital federal receberá duas semanas de jogos que vão representar a primeira semana das rodadas de competições. Detalhes completos do evento já teriam sido enviados às federações locais.
Além da Seleção Brasileira, outras cinco equipes participarão da etapa em Brasília, conforme divulgação. O Brasil enfrentará quatro desses times, em ambas as chaves, ficando um adversário de fora em cada semana.
Calendário completo da VNL 2026
Feminino
Semana 1 (3 à 7 de junho)
- Canadá: Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Ucrânia e Alemanha
- Brasil: Brasil, Turquia, Itália, República Dominicana, Holanda e Bulgária
- China: China, Sérvia, Bélgica, Polônia, Tailândia, e República Tchéca
Semana 2 (17 à 21 de junho)
- Turquia: Turquia, Brasil, França, Bélgica, Alemanha e China
- Filipinas: Japão, Itália, Estados Unidos, Sérvia, República Dominicana e República Tcheca
- País indefinido: Tailândia, Ucrânia, Bulgária, Canadá, Holanda e Polônia
Semana 3 (8 à 12 de julho)
- Sérvia: Sérvia, Bulgária, República Tcheca, França, Holanda e Alemanha
- China: China, Itália, Ucrânia, Canadá, Bélgica e República Dominicana
- Japão: Japão, Brasil, Polônia, Turquia, Estados Unidos, Tailândia
Masculino
Semana 1 (10 à 14 de junho)
- Canadá: Canadá, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Turquia e França
- Brasil: Brasil, Argentina, Bulgária, Sérvia, Bélgica e Irã
- China: Cuba, Eslovênia, Ucrânia, Polônia e Japão
Semana 2 (24 à 28 de junho)
- França: França, Estados Unidos, Sérvia, Japão, Irã e Cuba
- Polônia: Polônia, Argentina, Alemanha, Bélgica, Turquia e China
- Eslovênia: Eslovênia, Itália, Canadá, Bulgária, Ucrânia e Brasil
Semana 3 (15 à 19 de julho)
- Sérvia: Sérvia, Eslovênia, Alemanha, Irã, Turquia e Ucrânia
- Estados Unidos: Estados Unidos, França, Brasil, Polônia, China e Bulgária
- Japão: Japão, Itália, Canadá, Argentina, Bélgica e Cuba
A agenda de jogos detalhada e toda a programação oficial da VNL 2026 devem ser divulgadas em breve. Tradicionalmente, os ingressos costumam ficar disponíveis cerca de um mês antes do início das partidas, o que indica que a venda pode começar entre o final de abril e o início de maio.
