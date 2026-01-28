menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Brasília de volta! FIVB divulga calendário da VNL 2026

Equipe feminina da Ucrânia e masculina da Bélgica estreiam no torneio

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/01/2026
10:50
Atualizado há 2 minutos
Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla (Foto: Divulgação/Volleyball World)
imagem cameraGabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla (Foto: Divulgação/Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A FIVB divulgou nesta quarta-feira (28) o calendário oficial da Liga das Nações de Voleibol (VNL) de 2026. A grande surpresa seria o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A capital federal receberá duas semanas de jogos que vão representar a primeira semana das rodadas de competições. Detalhes completos do evento já teriam sido enviados às federações locais.

Além da Seleção Brasileira, outras cinco equipes participarão da etapa em Brasília, conforme divulgação. O Brasil enfrentará quatro desses times, em ambas as chaves, ficando um adversário de fora em cada semana.

continua após a publicidade

Calendário completo da VNL 2026

Feminino

Semana 1 (3 à 7 de junho)

  1. Canadá: Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Ucrânia e Alemanha
  2. Brasil: Brasil, Turquia, Itália, República Dominicana, Holanda e Bulgária
  3. China: China, Sérvia, Bélgica, Polônia, Tailândia, e República Tchéca

Semana 2 (17 à 21 de junho)

  1. Turquia: Turquia, Brasil, França, Bélgica, Alemanha e China
  2. Filipinas: Japão, Itália, Estados Unidos, Sérvia, República Dominicana e República Tcheca
  3. País indefinido: Tailândia, Ucrânia, Bulgária, Canadá, Holanda e Polônia

Semana 3 (8 à 12 de julho)

  1. Sérvia: Sérvia, Bulgária, República Tcheca, França, Holanda e Alemanha
  2. China: China, Itália, Ucrânia, Canadá, Bélgica e República Dominicana
  3. Japão: Japão, Brasil, Polônia, Turquia, Estados Unidos, Tailândia

Masculino

Semana 1 (10 à 14 de junho)

  1. Canadá: Canadá, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Turquia e França
  2. Brasil: Brasil, Argentina, Bulgária, Sérvia, Bélgica e Irã
  3. China: Cuba, Eslovênia, Ucrânia, Polônia e Japão

Semana 2 (24 à 28 de junho)

  1. França: França, Estados Unidos, Sérvia, Japão, Irã e Cuba
  2. Polônia: Polônia, Argentina, Alemanha, Bélgica, Turquia e China
  3. Eslovênia: Eslovênia, Itália, Canadá, Bulgária, Ucrânia e Brasil

Semana 3 (15 à 19 de julho)

  1. Sérvia: Sérvia, Eslovênia, Alemanha, Irã, Turquia e Ucrânia
  2. Estados Unidos: Estados Unidos, França, Brasil, Polônia, China e Bulgária
  3. Japão: Japão, Itália, Canadá, Argentina, Bélgica e Cuba

➡️ Gabi Guimarães conquista primeiro título do ano e é eleita MVP
➡️ Apagão no Tijuca interrompe duelo entre Sesc Flamengo e Osasco na Superliga
➡️ Luizomar tira boas lições de derrota do Osasco para o Flamengo: 'Alguns ajustes'

Antes do Mundial, Seleção Brasileira e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)
Brasil e Eslovênia se enfrentaram pelo terceiro lugar da VNL 2025 (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A agenda de jogos detalhada e toda a programação oficial da VNL 2026 devem ser divulgadas em breve. Tradicionalmente, os ingressos costumam ficar disponíveis cerca de um mês antes do início das partidas, o que indica que a venda pode começar entre o final de abril e o início de maio.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias