Brasília de volta! FIVB divulga calendário da VNL 2026

A FIVB divulgou nesta quarta-feira (28) o calendário oficial da Liga das Nações de Voleibol (VNL) de 2026. A grande surpresa seria o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho.

A capital federal receberá duas semanas de jogos que vão representar a primeira semana das rodadas de competições. Detalhes completos do evento já teriam sido enviados às federações locais.

Além da Seleção Brasileira, outras cinco equipes participarão da etapa em Brasília, conforme divulgação. O Brasil enfrentará quatro desses times, em ambas as chaves, ficando um adversário de fora em cada semana.

Calendário completo da VNL 2026

Feminino

Semana 1 (3 à 7 de junho)

Canadá: Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Ucrânia e Alemanha Brasil: Brasil, Turquia, Itália, República Dominicana, Holanda e Bulgária China: China, Sérvia, Bélgica, Polônia, Tailândia, e República Tchéca

Semana 2 (17 à 21 de junho)

Turquia: Turquia, Brasil, França, Bélgica, Alemanha e China Filipinas: Japão, Itália, Estados Unidos, Sérvia, República Dominicana e República Tcheca País indefinido: Tailândia, Ucrânia, Bulgária, Canadá, Holanda e Polônia

Semana 3 (8 à 12 de julho)

Sérvia: Sérvia, Bulgária, República Tcheca, França, Holanda e Alemanha China: China, Itália, Ucrânia, Canadá, Bélgica e República Dominicana Japão: Japão, Brasil, Polônia, Turquia, Estados Unidos, Tailândia

Masculino

Semana 1 (10 à 14 de junho)

Canadá: Canadá, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Turquia e França Brasil: Brasil, Argentina, Bulgária, Sérvia, Bélgica e Irã China: Cuba, Eslovênia, Ucrânia, Polônia e Japão

Semana 2 (24 à 28 de junho)

França: França, Estados Unidos, Sérvia, Japão, Irã e Cuba Polônia: Polônia, Argentina, Alemanha, Bélgica, Turquia e China Eslovênia: Eslovênia, Itália, Canadá, Bulgária, Ucrânia e Brasil

Semana 3 (15 à 19 de julho)

Sérvia: Sérvia, Eslovênia, Alemanha, Irã, Turquia e Ucrânia Estados Unidos: Estados Unidos, França, Brasil, Polônia, China e Bulgária Japão: Japão, Itália, Canadá, Argentina, Bélgica e Cuba

A agenda de jogos detalhada e toda a programação oficial da VNL 2026 devem ser divulgadas em breve. Tradicionalmente, os ingressos costumam ficar disponíveis cerca de um mês antes do início das partidas, o que indica que a venda pode começar entre o final de abril e o início de maio.

