Os primeiros nomes da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei para a temporada de 2026 foram anunciados pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) nesta quinta-feira (16). Com Zé Roberto no comando, três atletas iniciarão a preparação para a Liga das Nações (VNL), que começa em junho. Além das convocadas, o técnico convidou uma novidade para os treinos.

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A primeira convocação do ano contou com as centrais Diana (Sesi Bauru), e Luzia (Gerdau Minas), a líbero Marcele (Fluminense). Das três escolhidas por Zé, apenas a central do Minas segue em disputa nas semifinais da Superliga Feminina 25/26. Para somar ao time, a levantadora Bruninha foi convidada a participar da preparação.

Rumo ao título inédito

Em busca do inédito título da VNL feminina, o Brasil, maior campeão do Grand Prix (torneio antecessor) com 12 troféus, seguirá de Brasília para Ancara (Turquia) e Kansai (Japão). Nesta última etapa, as brasileiras terão pela frente equipes fortes como Japão, Polônia e Estados Unidos. Na fase intermediária, o time ainda enfrenta a China, sexta colocada no ranking.

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Confira agenda detalhada da Seleção na VNL

Semana 1: Brasil

1 . Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV 2 . Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

Semana 3: Japão

1 . Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV 2 . Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV

A FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da VNL de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho. ➡️ Confira calendário completo da VNL 2026

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Seleção feminina de vôlei conquistou prata na VNL em 2025 (Foto: Volleyball World)

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