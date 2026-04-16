Zé Roberto faz primeira convocação da Seleção feminina de 2026; veja nomes
Três estrelas da Superliga Feminina foram escolhidas pelo técnico brasileiro
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Os primeiros nomes da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei para a temporada de 2026 foram anunciados pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) nesta quinta-feira (16). Com Zé Roberto no comando, três atletas iniciarão a preparação para a Liga das Nações (VNL), que começa em junho. Além das convocadas, o técnico convidou uma novidade para os treinos.
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A primeira convocação do ano contou com as centrais Diana (Sesi Bauru), e Luzia (Gerdau Minas), a líbero Marcele (Fluminense). Das três escolhidas por Zé, apenas a central do Minas segue em disputa nas semifinais da Superliga Feminina 25/26. Para somar ao time, a levantadora Bruninha foi convidada a participar da preparação.
Rumo ao título inédito
Em busca do inédito título da VNL feminina, o Brasil, maior campeão do Grand Prix (torneio antecessor) com 12 troféus, seguirá de Brasília para Ancara (Turquia) e Kansai (Japão). Nesta última etapa, as brasileiras terão pela frente equipes fortes como Japão, Polônia e Estados Unidos. Na fase intermediária, o time ainda enfrenta a China, sexta colocada no ranking.
Confira agenda detalhada da Seleção na VNL
Semana 1: Brasil
- Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV
- Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV
Semana 2: Turquia
- Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV
- Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV
Semana 3: Japão
- Quarta-feira, dia 8 de julho (7h20) - Brasil x Japão - SporTV e VBTV
- Sexta-feira, dia 10 de julho (7h20) - Brasil x Polônia - SporTV e VBTV
- Sábado, dia 11 de julho (3h30) - Brasil x Tailândia - SporTV e VBTV
- Domingo, dia 12 de julho (00h) - Brasil x Estados Unidos - SporTV e VBTV
A FIVB divulgou já divulgou o calendário oficial da VNL de 2026. A grande surpresa é o retorno de Brasília como sede de uma das etapas, após a cidade ter ficado de fora nas edições de 2024 e 2025, quando o Rio de Janeiro sediou a competição. A final do torneio acontecerá em Macau, China, nos dias 22 a 26 de julho. ➡️ Confira calendário completo da VNL 2026
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