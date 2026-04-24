AO VIVO! Acompanhe Minas e Osasco na semifinal da Superliga Feminina

Duelo está empatado; as duas equipes venceram fora de casa

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 24/04/2026
18:01
Atualizado há 1 minutos
A emoção das jogadoras do Minas na vitória sobre o Osasco (Foto: Divulgação/Osasco)
Minas e Osasco se enfrentam, nesta sexta-feira (24), para decidir quem será o primeiro finalista da Superliga Feminina de Vôlei. Com uma vitória para cada lado, as duas equipes entram na quadra da Arena UniBH, em Belo Horizonte, às 18h30 (de Brasília), para o tudo ou nada. O Lance! acompanha a partida em tempo real. Osasco vence o primeiro set.

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Minas

0

22

Osasco

1

25

Acompanhe o jogo

  1. Larissa põe a bola no chão após rali. Minas 6 x 5 Osasco
  2. Maria Khaletskaya ataca sem chances de defesa. Minas 4 x 4 Osasco
  3. Osasco lidera o placar após ataque de Caitie Baird. Minas 1 x 2 Osasco

1º set: Minas 22 x 25 Osasco

  1. Bianca Cugno faz o ponto do set para o Osasco. Minas 22 x 25 Osasco
  2. Thaisa coloca a bola no chão mais uma vez. Minas 22 x 22 Osasco
  3. Ace de Novicka, Minas encosta no placar. Minas 20 x 21 Osasco
  4. Thaisa pontua pelo meio. Minas 18 x 21 Osasco
  5. Ataque potente de Hilary Johnson diminui a desvantagem das anfitriãs. Minas 16 x 18 Osasco
  6. Ace de Bianca Cugno. Minas 14 x 17 Osasco
  7. Novicka pontua na bola de xeque para o Minas. Minas 14 x 14 Osasco
  8. Thaisa é acionada pelo meio, mas ataca para fora. Minas 11 x 12 Osasco
  9. Pri Daroit pontua na largadinha e empata o jogo. Minas 10 x 10 Osasco
  10. Ataque para fora de Bianca Cugno. Minas 8 x 9 Osasco
  11. Caitie Baird explora o bloqueio do Minas e pontua. Minas 6 x 8 Osasco
  12. Larissa ataca na rede e o Minas encosta. Minas 4 x 5 Osasco
  13. Osasco abre vantagem e o Minas pede tempo. Minas 1 x 5 Osasco
  14. Ponto de líbero? Camila Brait defende ataque de Thaisa e a bola cai na quadra do Minas. Minas 1 x 2 Osasco
  15. Jogo já começa com rali, e o Minas faz o primeiro ponto.
A série tem formato de "melhor de três" e começou na Arena UniBH, por conta da melhor campanha do Minas Tênis Clube. O Osasco, mesmo fora de casa, venceu a partida de virada por 3 sets a 1 (26/28, 25/22, 25/18 e 28/26). O destaque foi a ponteira Caitie Baird, que marcou 21 pontos.

Já no segundo jogo, as mineiras deram o troco no Ginásio José Liberatti e venceram com tranquilidade por 3 sets a 0 (24/26, 19/25, 20/25), forçando o terceiro e decisivo jogo. O time foi liderado pela central Júlia Kudiess, que busca adiar até a grande final sua despedida ao clube.

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

✅🏐 Ficha técnica

Gerdau Minas x Osasco São Cristóvão Saúde - 3º jogo da semifinal da Superliga feminina

📅 Data e horário: Sexta feira, 24 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena UniBH, Minas Gerais
📺 Onde assistir: Sportv2, VBTV (streaming) e GETV (youtube)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

