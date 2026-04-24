Bruninho renova contrato com Campinas em fase final da carreira

Aos 39 anos, o levantador Bruno Rezende continua escrevendo novos capítulos na sua carreira. Em sua segunda temporada no Brasil, jogando pelo Vôlei Campinas, o camisa 1 teve sua permanência confirmada por mais dois anos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24), em meio à disputa das semifinais da Superliga Brasileira de Voleibol Masculino 2025/26, adiando os planos de aposentadoria do jogador.

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Ídolo continua na equipe

Considerado um dos maiores levantadores da história do voleibol, Bruninho acumula conquistas em todas as principais competições do esporte. O retorno ao Brasil, em 2024, marcou também a volta ao clube que o revelou e, ao que tudo indica, será o palco de despedida de sua carreira.

- Feliz de continuar nesse projeto. Quando voltei ao Brasil, sabia que era para o último período da minha carreira. E queria que fosse, digamos assim, para finalizar a carreira onde eu me sentisse em casa. Foi isso o que aconteceu. Aqui fui abraçado como se fosse da família, me sinto parte dela. Tudo indica, tudo leva a crer que eu acabei a minha carreira por aqui

Bruninho conquistou quatro títulos desde que chegou ao time. A equipe venceu o Campeonato Paulista em 2024 e 2025, o Sul-Americano em 2026 e a Copa Brasil em 2026. e agora busca o 51º troféu da carreira.

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Bruninho recebe o troféu Viva Vôlei (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)

Aposentadoria próxima?

Mesmo com a renovação, Bruninho evita cravar uma data definitiva para a aposentadoria. O levantador admite estar na fase final da carreira, mas deixa em aberto a possibilidade de seguir além do novo contrato:

-Não sei quanto tempo eu ainda tenho depois desses dois anos. Espero que mais tempo, mas sei também que estou na fase final. Vou continuar fazendo de tudo. Enquanto tiver com paixão e vontade de estar em quadra, como tenho hoje, vou continuar fazendo. Espero poder continuar ajudando para que esse projeto se torne ainda mais uma referência não só nacional, mas também mundial, afirmou o levantador.

➡️ Veja os lances de Campinas x Praia Clube na semifinal da Superliga Masculina

De olho na final da Superliga

O time lidera a série semifinal contra o Praia Clube por 1 a 0 e a próxima partida acontece na segunda-feira (27) às 18h30, em Uberlândia. Uma vitória classifica o Campinas para a final da Superliga Masculina 2025/2026.

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Calendário da série:

Jogo 2: Praia Clube x Campinas - 27/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (SP)

Praia Clube x Campinas - 27/04, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do UTC, em Uberlândia (SP) Jogo 3*: Campinas x Praia Clube - 1/05, às 18h30 (de Brasília), no Ginásio do Taquaral (SP)

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