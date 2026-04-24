Semifinal da Superliga tem clima de adeus para Brait e Júlia Kudiess

Em meio à tensão de uma semifinal equilibrada e ao peso de uma vaga na final, o confronto desta sexta-feira (24) entre o Minas Tênis Clube e o Osasco Voleibol Clube carrega um ingrediente a mais: a emoção das despedidas. O terceiro jogo da série da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 coloca frente a frente duas equipes tradicionais do voleibol brasileiro em um duelo que vai além do resultado, marcado pelo possível último capítulo de duas trajetórias importantes.

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A central Júlia Kudiess se despede do Minas após anos de formação e conquistas no clube. Já a experiente líbero e capitã Camila Brait caminha para o encerramento da carreira ao fim da temporada, deixando um legado histórico no Osasco.

Neste cenário, o resultado da partida ganha um peso ainda maior: para um dos lados, pode representar a despedida imediata de uma de suas principais referências; para o outro, a chance de prolongar por mais um jogo a presença de uma ídola em quadra.

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O adeus de Júlia Kudiess ao Minas

Do lado mineiro, a central Júlia Kudiess vive seus últimos momentos com a camisa do Minas. Revelada pelo clube, onde chegou ainda nas categorias de base aos 14 anos, a jogadora se consolidou como uma das principais promessas do voleibol brasileiro. Com 1,92m de altura, se destaca pela força no ataque e eficiência no bloqueio.

Ao longo de sua trajetória no clube, Kudiess acumulou conquistas expressivas: três títulos da Superliga (20/21, 21/22 e 23/24), duas Copas Brasil (2021 e 2023), dois Sul-Americanos de Clubes (2022 e 2024) e a Supercopa de 2023. Eleita MVP do Sul-Americano, também mostrou força fora das quadras ao superar uma grave lesão no ligamento cruzado anterior, sofrida em maio de 2024, que a deixou de fora das Olímpiadas de Paris. Após nove meses de recuperação, retornou em janeiro de 2025 e agora se prepara para um novo desafio internacional, ainda não anunciado.

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A última temporada de Camila Brait

Já a experiente líbero Camila Brait se despede das quadras ao fim da temporada, encerrando uma das carreiras mais vitoriosas da história do Osasco. Capitã da equipe, Brait construiu um legado marcado por títulos e forte identificação com o clube.

Ao todo, são três conquistas de Superliga (2010, 2012 e 2025), cinco Copas Brasil (2008, 2014, 2018, 2025 e 2026), quatro Sul-Americanos (2009, 2010, 2011 e 2012), um Mundial de Clubes (2012) e 11 Campeonatos Paulistas.

Camila Brait, do Osasco, em ação na semifinal da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

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Homenagens que marcaram a série

A série semifinal também tem sido marcada por momentos de reconhecimento às atletas. No primeiro jogo, realizado na Arena UniBH, torcedores do Minas exibiram cartazes em apoio a Júlia Kudiess, destacando a importância da central na trajetória recente do clube e marcando sua despedida.

Despedida de Julia Kudiess no primeiro jogo da semifinal da Superliga Feminina. Foto: Orlando Bento/MTC.

No segundo jogo, os torcedores transformaram o ginásio em um cenário de emoção. Desde o aquecimento, Brait foi ovacionada, recebeu os aplausos mais intensos nas apresentações e se emocionou com cartazes nas arquibancadas com mensagens como "Obrigada por tudo, Camila Brait" e "Eterna".

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