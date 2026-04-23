Gabi Guimarães é campeã com o Conegliano e agradece apoio do Brasil

Esta quarta-feira (22) foi mais um dia de glórias na carreira vitoriosa de Gabi Guimarães. Pelo Conegliano, a jogadora foi bicampeã da Liga Italiana de Vôlei, ao superar o Milano no quarto jogo da série decisiva. Esta é a nona vez que o time levanta o troféu da competição, a oitava consecutiva.

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O título do Conegliano foi confirmado fora de casa, no Allianz Cloud, em Milão. A final foi disputada em uma série de melhor de cinco, fechada pelo time de Gabi Guimarães na quarta partida. A equipe superou o Milano, de Paola Egonu, por 3 sets a 0, nas parciais 25/17, 25/22 e 25/22.

A ponteira brasileira anotou 11 pontos no duelo, terminando como a segunda maior pontuadora do Conegliano. Após a premiação, com a medalha no peito, Gabi falou sobre o jogo e agradeceu o apoio do público brasileiro.

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— Galera do Brasil, muito obrigada pelo apoio e por toda a torcida. Não foi uma final fácil. Paola Egonu sempre desequilibrando, mas conseguimos fazer uma grande partida do nosso conjunto (...). Muito obrigada pelo apoio de todos vocês.

Agora, o Conegliano tem pela frente o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões de Vôlei 2025/26. Caso isso aconteça, será o tricampeonato consecutivo da equipe. No dia 2 de maio, o time encara o VakıfBank, da Turquia, pela fase de semifinal.

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Os feitos de Gabi Guimarães no Conegliano

Gabi chegou ao time italiano na temporada 2024/25 e tem contrato renovado até 2029. Neste período, a ponteira acumula títulos da Liga Italiana, Copa Itália, Supercopa Italiana, Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões. O único que falta é o do Mundial de Clubes.