Vasco muda roteiro sob Renato Gaúcho: de time da virada a equipe que sofre reviravoltas

O Vasco de Renato Gaúcho começou sua terceira passagem como treinador do Vasco mostrando força mental e capacidade de reação, mas viu esse cenário mudar nas partidas mais recentes, quando passou a apresentar falhas de concentração e dificuldade para fechar jogos mesmo saindo na frente.

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Nas primeiras partidas, o time se destacou justamente por buscar resultados improváveis. Contra Palmeiras, venceu por 2 a 1 após sair atrás. Diante do Cruzeiro, arrancou um empate por 3 a 3 mesmo depois de sair atrás do placar e com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo. Já no clássico contra o Fluminense, protagonizou uma virada marcante após estar perdendo por 2 a 0 e conseguir a virada para 3 a 2 nos acréscimos da etapa final.

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Entre os primeiros resultados positivos, apenas na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio o Vasco abriu o placar. O padrão era claro: um time resiliente, que crescia diante da adversidade e somava pontos mesmo em cenários desfavoráveis.

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O desempenho inicial rendeu 10 dos 12 pontos possíveis em confrontos considerados difíceis, mas a consistência não se manteve.

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Nas últimas cinco partidas, o roteiro se inverteu. A única vez em que o Vasco não saiu na frente foi no empate sem gols contra o Barracas Central, na estreia da Copa Sul-Americana, quando atuou com equipe alternativa.

Spinelli na partida entre Vasco e Audax Italiano (Foto: Mauro Pimental/AFP)

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Nos outros quatro jogos, o time abriu o placar em todos, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Contra Coritiba e Remo, cedeu o empate. Já diante de Botafogo e Audax Italiano, sofreu viradas por 2 a 1.

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O principal sinal de alerta está no segundo tempo. Nos cinco jogos mais recentes, o Vasco sofreu seis gols — todos na etapa final — evidenciando queda de concentração e controle emocional nos momentos decisivos.

Gols sofridos pelo Vasco na sequência de cinco jogos sem vitória

60'–70' 62' – Audax Italiano (1º gol) 66' – Botafogo (1º gol) 75'–80' 79' – Botafogo (2º gol) 80'–90'+ 84' – Remo 86' – Audax Italiano (2º gol) 90' – Coritiba

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Agora, o desafio é recuperar o equilíbrio. O Vasco volta a campo no sábado, às 18h30, em São Januário, contra o São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando retomar a solidez que marcou o início da era Renato Gaúcho.

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