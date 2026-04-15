Rayan, ex-Vasco, ficará sem treinador: Iraola decide deixar o Bournemouth
Espanhol de 43 anos encerra trajetória com vitória épica sobre o líder Arsenal
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O Bournemouth comunicou oficialmente a saída do técnico Andoni Iraola na manhã da última terça-feira (14). O anúncio choca não pelo desempenho recente, mas pelo momento: a decisão ocorreu menos de 24 horas após os Cherries vencerem o gigante Arsenal pela Premier League.
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A notícia surge apenas três dias após a vitória por 2 a 1 sobre o líder Arsenal. O resultado foi mais uma prova do "estilo Iraola": um futebol agressivo, de pressão alta e transições elétricas que castigou os grandes da Inglaterra nos últimos anos.
Iraola chegou ao Vitality Stadium com a missão de manter o time na elite, mas entregou muito mais. Em suas duas primeiras temporadas no Bournemouth, garantiu um 12º e um 9º lugar, respectivamente, eliminando qualquer fantasma de rebaixamento. Atualmente na 11ª posição, o treinador deixa o clube consolidado como uma força intermediária competitiva.
O desenvolvimento de jovens talentos, como o brasileiro Rayan, ex-Vasco, também faz parte do legado. Sob sua batuta, o ex-Vasco encontrou o ambiente ideal para florescer em uma das ligas mais intensas do mundo.
Considerado um dos técnicos mais promissores da Europa, Iraola já é o "plano A" de diversas equipes. Em 2025, ele chegou a recusar uma proposta do Tottenham, optando por dar continuidade ao projeto no Bournemouth.
De acordo com o portal The Athletic, o futuro do espanhol pode ser um retorno às origens, no Athletic Bilbao ou um novo desafio em Londres, no Crystal Palace.
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