Rayan, ex-Vasco, ficará sem treinador: Iraola decide deixar o Bournemouth

O Bournemouth comunicou oficialmente a saída do técnico Andoni Iraola na manhã da última terça-feira (14). O anúncio choca não pelo desempenho recente, mas pelo momento: a decisão ocorreu menos de 24 horas após os Cherries vencerem o gigante Arsenal pela Premier League.

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O espanhol chegou ao Bournemouth em 2023 e o levou à sua melhor colocação na primeira divisão, um nono lugar na última temporada (Foto: Peter Powell / AFP)

A notícia surge apenas três dias após a vitória por 2 a 1 sobre o líder Arsenal. O resultado foi mais uma prova do "estilo Iraola": um futebol agressivo, de pressão alta e transições elétricas que castigou os grandes da Inglaterra nos últimos anos.

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Iraola chegou ao Vitality Stadium com a missão de manter o time na elite, mas entregou muito mais. Em suas duas primeiras temporadas no Bournemouth, garantiu um 12º e um 9º lugar, respectivamente, eliminando qualquer fantasma de rebaixamento. Atualmente na 11ª posição, o treinador deixa o clube consolidado como uma força intermediária competitiva.

O desenvolvimento de jovens talentos, como o brasileiro Rayan, ex-Vasco, também faz parte do legado. Sob sua batuta, o ex-Vasco encontrou o ambiente ideal para florescer em uma das ligas mais intensas do mundo.

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Considerado um dos técnicos mais promissores da Europa, Iraola já é o "plano A" de diversas equipes. Em 2025, ele chegou a recusar uma proposta do Tottenham, optando por dar continuidade ao projeto no Bournemouth.

De acordo com o portal The Athletic, o futuro do espanhol pode ser um retorno às origens, no Athletic Bilbao ou um novo desafio em Londres, no Crystal Palace.

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