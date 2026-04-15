O Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) decidiu, nesta quarta-feira (15), suspender por 15 dias o presidente do Vasco, Pedrinho. A punição veio após o colegiado acatar recurso da Procuradoria, revertendo a decisão inicial da Segunda Comissão Disciplinar, que havia absolvido o dirigente na última semana.

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O caso tem origem na partida contra o Cruzeiro, válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. Segundo a súmula, Pedrinho abordou o árbitro na zona mista de acesso aos vestiários e, de forma exaltada, fez críticas contundentes à atuação da arbitragem, incluindo acusações de prejuízo recorrente ao Vasco e ofensas pessoais.

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O dirigente foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas desrespeitosas contra membros da arbitragem. Na primeira instância, a defesa sustentou que não houve agressão ou violência, argumento que levou à absolvição.

Pedrinho em coletiva do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

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No entanto, o relator do processo, auditor Luiz Felipe Bulus, entendeu que as declarações ultrapassaram o limite da crítica esportiva. Em seu voto, destacou que as falas atingiram diretamente o profissional, e não apenas suas decisões em campo, além de terem potencial de influenciar negativamente torcedores.

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- A absolvição, nesse contexto, seria um desserviço à justiça desportiva - afirmou o relator ao fixar a pena de suspensão por 15 dias.

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A decisão foi unânime entre os auditores do Pleno e tem caráter definitivo, não cabendo mais recurso dentro da esfera desportiva.

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