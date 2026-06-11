Vasco lamenta morte de ex-zagueiro Brito, ídolo do clube Zagueiro foi ídolo do Vasco e campeão do mundo em 1970, no México

O Vasco lamentou a morte do ex-zagueiro Brito, um dos maiores ídolos do Cruzmaltino e campeão com a Seleção Brasileira em 1970 na Copa do Mundo, no México, que faleceu nesta quinta-feira (11), aos 86 anos.

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Nascido como Hércules Brito Ruas, o defensor era vascaíno desde a infância e foi revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino. Com a camisa vascaína, construiu uma trajetória marcante ao disputar 405 partidas e marcar 11 gols em duas passagens pelo clube, entre 1957 e 1969.

Durante sua trajetória em São Januário, Brito conquistou títulos importantes, como o Torneio de Paris de 1957 e o Torneio Rio-São Paulo de 1966. Sua liderança, força defensiva e identificação com o Vasco fizeram dele um dos grandes nomes da história do clube.

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Em publicação nas redes sociais, o Vasco prestou homenagem ao ex-jogador e destacou sua importância para a instituição.

Com o mais profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento de Brito, um dos maiores zagueiros da história do Vasco da Gama.



Hércules Brito Ruas tinha 86 anos, era vascaíno de berço e foi revelado em São Januário. Com a Cruz de Malta, disputou 405 jogos e anotou 11 gols, em… pic.twitter.com/mWNpwe5CNW — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 12, 2026

Relembre a trajetória vitoriosa de Brito no futebol e na Seleção Brasileira

Foram duas Copas do Mundo disputadas com a Amarelinha, em 1966 e 1970. Foram 61 partidas disputadas pela Seleção Brasileira. O jogador era muito elogiado pelo preparo físico, principalmente durante a conquista do Tri.

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Brito foi titular na histórica final entre Brasil e Itália no Estádio Azteca, vencida pelos brasileiros por 4 a 1 em 1970. O mesmo estádio sediou hoje, nesta quinta-feira (11), a abertura da Copa do Mundo e primeira partida da edição de 2026, entre México e África do Sul, vencido pelos donos da casa por 2 a 0.

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Gráfico mostra feitos da carreira ex-zagueiro Brito (Reprodução)

O clube que Brito mais atuou na carreira foi o Vasco, com 405 jogos disputados pelo Cruzmaltino em 10 anos no total.

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