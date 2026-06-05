A convocação de Andrés Gómez para a seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2026 pode representar um importante reforço financeiro para o Vasco. O atacante foi um dos 26 nomes chamados pelo técnico Néstor Lorenzo e será o único jogador do elenco cruz-maltino presente no torneio.

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O Conselho da Fifa confirmou os valores do Programa de Benefícios para Clubes, mecanismo que recompensa as equipes que cedem atletas para seleções nacionais. Os clubes receberão US$ 5 mil (cerca de R$ 25,5 mil) por dia em que o jogador permanecer à disposição de sua seleção durante o Mundial, além de US$ 2,36 mil (aproximadamente R$ 12 mil) por cada partida das Eliminatórias da Copa em que o atleta foi convocado.

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Andrés Gómez durante a viagem da seleção da colômbia para os EUA (Foto: Reprodução)

Andrés Gómez participou de duas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas, o que já garante ao Vasco cerca de US$ 4,72 mil (R$ 24 mil). O maior retorno, porém, virá do período em que o atacante permanecer com a Colômbia durante a Copa do Mundo. A seleção iniciou sua preparação em 26 de maio e estreará no torneio no dia 17 de junho, com partidas da fase de grupos também marcadas para os dias 23 e 27.

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Caso a Colômbia seja eliminada ainda na fase de grupos, o Vasco deverá receber aproximadamente US$ 165 mil (R$ 841 mil) pelas diárias de Gómez. Somando o valor referente às Eliminatórias, a arrecadação chegaria a cerca de R$ 865 mil. Em contrapartida, se os colombianos alcançarem a final da competição, marcada para 19 de julho, o período de convocação chegaria a 54 dias, elevando o repasse para cerca de US$ 270 mil (R$ 1,38 milhão).

Dessa forma, o Cruz-Maltino pode arrecadar entre R$ 865 mil e R$ 1,4 milhão apenas com a participação de Andrés Gómez na Copa do Mundo.

Fase alcançada pela Colômbia Dias estimados com a seleção Valor pelas diárias Fase de grupos (até 27/06) 33 dias US$ 165 mil (R$ 841 mil) Oitavas de final 37 dias US$ 185 mil (R$ 943 mil) Quartas de final 42 dias US$ 210 mil (R$ 1,07 milhão) Semifinal 48 dias US$ 240 mil (R$ 1,22 milhão) Final (19/07) 54 dias US$ 270 mil (R$ 1,38 milhão)

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