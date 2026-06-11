Jair voltará a ser relacionado pelo Vasco após a pausa para a Copa do Mundo Recuperado de grave lesão no joelho, volante deve ficar à disposição de Renato Gaúcho

O volante Jair está próximo de voltar a figurar entre os relacionados do Vasco. O Lance! apurou que o jogador deverá ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho no retorno das competições após a pausa para a Copa do Mundo.

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Recuperado de uma grave lesão sofrida em agosto de 2025, durante partida contra o Sport, o meio-campista já retomou os treinamentos com o restante do elenco desde maio deste ano. Apesar da evolução física e da liberação para trabalhar normalmente com o grupo, o departamento de futebol optou por adotar cautela em seu retorno aos jogos oficiais, planejando sua reintegração às listas de relacionados apenas após a pausa do calendário.

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Na ocasião da lesão, Jair sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior, lesão no ligamento colateral medial, danos nos meniscos e uma lesão osteocondral. A gravidade do quadro exigiu um longo processo de recuperação, envolvendo cirurgia, fisioterapia intensiva e recondicionamento físico.

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Atualmente de férias até o dia 22 de junho, assim como o restante do elenco vascaíno, Jair mantém a preparação física por conta própria, realizando atividades com um personal trainer para chegar em condições ideais na reapresentação.

Jair durante treino no Vasco (Foto: Divulgação)

Renovação durante recuperação

No ano passado, o Vasco renovou o contrato do volante mesmo após a grave lesão. O novo vínculo foi estendido até dezembro de 2026, seguindo as determinações da Lei Pelé (Lei nº 9.615/98) e o entendimento da Justiça do Trabalho, que orientam a manutenção dos contratos de atletas em recuperação quando o período de tratamento ultrapassa o prazo originalmente previsto no vínculo.

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Antes da renovação, Jair possuía contrato apenas até dezembro de 2025 e não teria condições de retornar aos gramados antes do encerramento do acordo, fator que motivou a extensão contratual.

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O Lance! também apurou que o atual contrato prevê uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada. O mecanismo pode ser acionado em duas situações: caso o jogador alcance uma quantidade mínima de partidas estipulada em contrato ou por decisão unilateral do Vasco, que possui a prerrogativa de exercer a extensão do vínculo.

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