Ex-Corinthians e Vasco choca estrangeiros com hat-trick: 'Fantástico'

Criado nas categorias de base do Vasco e tendo o Corinthians como o último clube que atuou no Brasil, o atacante brasileiro Talles Magno marcou três vezes na vitória do New York City FC sobre o Westchester SC por 5 a 2, garantindo a classificação da equipe nova-iorquina para a fase seguinte da competição. A partida aconteceu nessa terça-feira (15) pela U.S. Open Cup.

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Nas redes sociais, a atuação do atacante causou um deleite nos torcedores do New York City FC. Confira a repercussão da atuação do jogador.

Norte-americanos elogiam atuação de Talles Magno

Tradução: Ah sim, a Experiência Talles Magno está de volta

Tradução: Talles Magno realmente tem se dedicado desde que voltou. Fantástico na frente do gol esta noite, e tem sido um líder em campo.

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Tradução: Talles Magno foi ótimo esta noite, mas você consegue imaginar se ele fizer isso na MLS? Eu realmente espero que ele continue a crescer - Hannes Wolf pode precisar ficar de olho.

Tradução: 5 jogadores que impressionram ontem pelo NYCF: Arnau Farnos, Kevin Pierre, Talles Magno, Johnny Shor, Agustin Ojeda

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O Vasco foi o clube que revelou Talles Magno, o NYCFC o contratou em definitivo em 2021, e o Corinthians o recebeu por empréstimo a partir de 2024, com seu vínculo principal ainda pertencendo ao clube americano.

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Qual é a relação de Talles com Vasco e Corinthians?

Talles Magno entrou para a base do Vasco da Gama aos nove anos. Após uma peneira bem-sucedida, progrediu pelas categorias de base e chegou ao time principal ainda muito jovem. Talles fez sua estreia profissional pelo time principal em 16 de junho de 2019, aos 16 anos, tornando-se o primeiro jogador nascido no século XXI a representar o clube.

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Ao longo de duas temporadas, disputou 61 partidas pelo Vasco em todas as competições, incluindo 49 na Série A, marcando cinco gols.

Em 19 de maio de 2021, o New York City FC anunciou a contratação definitiva de Talles Magno, vindo do Vasco da Gama. Ele assinou como Young Designated Player até 2026. Pelo NYCFC, fez 101 aparições, marcou 19 gols e deu 11 assistências — sendo peça importante na conquista da MLS Cup de 2021.

Em janeiro de 2024, Talles Magno retornou ao Brasil, sendo emprestado ao Corinthians até dezembro de 2025. Ao mesmo tempo que renovou seu contrato com o NYCFC até dezembro de 2027.