Estudo aponta zagueiro do Vasco como 2º melhor jogador sub-23 do Brasileiro

Em estudo divulgado pelo CIES Football Observatory, o zagueiro do Vasco, Robert Renan, foi apontado como o segundo melhor jogador sub-23 do Campeonato Brasileiro nos últimos seis meses. Aos 22 anos, o zagueiro se firmou como uma das peças mais importantes do Vasco desde sua chegada, em agosto de 2025. Emprestado pelo Zenit até junho de 2026, Robert soma 39 partidas pelo clube carioca — já sendo o time que mais defendeu na carreira.

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O grande diferencial do defensor está na sua capacidade com a bola nos pés. Em um futebol cada vez mais exigente na saída de jogo, Robert Renan se destaca pela qualidade na construção de jogadas desde a defesa, característica que foi determinante para sua alta pontuação no ranking do CIES. No levantamento, ele recebeu nota 79,2, tendo justamente a construção ofensiva como sua principal área de impacto.

O estudo analisou jogadores sub-23 de 67 ligas ao redor do mundo, com base no desempenho nos últimos seis meses, considerando critérios como atuação em oito aspectos do jogo, nível dos adversários, resultados das partidas e minutagem em campo. A partir desses dados, é possível filtrar apenas os atletas do Brasileirão — recorte em que Robert Renan aparece na segunda colocação geral, reforçando o peso do seu desempenho recente no cenário nacional.

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Veja os melhores jogadores sub-23 no Brasileirão nos últimos seis meses

Veja os melhores jogadores sub-23 no Brasileirão nos últimos seis meses (Foto: Reprodução/CIES Football Observatory)

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Robert Renan volta a campo neste sábado com o Vasco para enfrentar o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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