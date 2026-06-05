O Vasco está próximo de definir seu novo patrocinador máster. O clube negocia com a casa de apostas Sportingbet um contrato válido até o final de 2027. As conversas avançaram nos últimos dias e há otimismo nos bastidores para que o acordo seja concluído em breve.

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Desde o início de 2026, o Cruz-Maltino está sem uma marca estampada na região principal do uniforme após o encerramento da parceria com a Betfair. O contrato anterior foi o maior da história do clube e previa receitas anuais que variavam entre R$ 70 milhões e R$ 115 milhões, de acordo com o cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

A diretoria vascaína adotou cautela durante o processo de busca por um novo parceiro comercial. Como antecipado pelo Lance! no início de abril, propostas recebidas pelo clube ficaram abaixo da expectativa financeira. Internamente, a avaliação era de que a valorização da marca Vasco, somada ao acordo firmado com a Nike para fornecimento de material esportivo, aumentaria o potencial de arrecadação com o espaço mais nobre da camisa.

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Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Barracas Central (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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Com o passar dos meses, porém, a ausência de um patrocinador máster passou a representar uma perda importante de receita. Diante desse cenário, o clube flexibilizou sua posição nas negociações e passou a considerar propostas com valores inferiores aos obtidos no contrato anterior. A tendência é que o novo acordo não alcance os mesmos patamares financeiros da parceria com a Betfair.

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A Sportingbet já possui forte presença no futebol brasileiro e mantém vínculo com o Palmeiras, em um contrato avaliado em aproximadamente R$ 100 milhões por temporada.

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