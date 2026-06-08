Léo Matos deixa o Vasco e assume cargo de diretor esportivo em clube europeu

Léo Matos não faz mais parte do departamento de futebol do Vasco. O ex-lateral-direito aceitou o convite para assumir o cargo de diretor esportivo do PAOK, da Grécia, e encerrou sua trajetória em São Januário após seis anos de ligação com o clube.

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Contratado pelo Vasco em 2020, Léo Matos defendeu a equipe por três temporadas antes de anunciar a aposentadoria dos gramados. Ao todo, disputou 89 partidas e marcou seis gols com a camisa cruz-maltina.

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Logo após encerrar a carreira como jogador, em janeiro de 2023, recebeu de Paulo Bracks, então diretor esportivo da SAF, o convite para integrar o departamento de futebol do clube. Desde então, exercia a função de gerente técnico e de transição, participando dos processos administrativos e esportivos do Vasco.

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Léo Matos durante treino do Vasco (Foto: Reprodução)

A oportunidade de retornar ao futebol grego surgiu por meio do PAOK, clube onde Léo Matos viveu um dos períodos mais vitoriosos de sua carreira. Ídolo da equipe de Tessalônica, o ex-lateral atuou por cinco temporadas, conquistando dois Campeonatos Gregos e três Copas da Grécia.

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A relação construída ao longo dos anos com Ivan Savvidi, presidente do PAOK, foi determinante para o convite. Agora, Léo retorna ao clube grego para iniciar um novo desafio, desta vez fora das quatro linhas.

Em publicação nas redes sociais, o profissional se despediu oficialmente do Vasco e agradeceu aos dirigentes, funcionários e companheiros de trabalho que fizeram parte de sua trajetória no clube.

Entre os agradecimentos, destacou Paulo Bracks, responsável por sua transição para a área de gestão, além do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe, que mantiveram sua permanência no clube após a saída da 777 Partners do comando da SAF.

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Léo Matos afirmou deixar o Vasco com sentimento de gratidão pelos aprendizados, amizades e experiências acumuladas durante os anos em São Januário, ressaltando que o clube permanecerá para sempre em sua história.

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