Vasco aposta em estratégia pouco explorada na era SAF para contratar Paulinho

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O lateral-esquerdo Paulinho será o primeiro reforço do Vasco na atual janela de transferências e também um dos poucos jogadores contratado por meio de um pré-contrato desde a transformação do Cruz-Maltino em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O atleta chega sem custos de aquisição junto ao clube de origem e foi tratado internamente como uma oportunidade de mercado.

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Embora a lateral esquerda não fosse considerada uma das posições mais carentes do elenco, a diretoria entendeu que as condições do negócio tornavam a contratação atrativa. O modelo permite que o jogador assine vínculo antecipadamente nos últimos meses de contrato com sua equipe atual, chegando ao novo clube sem pagamento de taxa de transferência. Os valores envolvidos estão relacionados apenas a salários e "luvas" de contratação.

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A estratégia não é comum no Vasco, mas foi amplamente utilizada pelo Botafogo nos primeiros anos da gestão da SAF. O rival carioca conseguiu reforçar seu elenco com atletas que chegaram desta forma, casos de Igor Jesus e Marlon Freitas, exemplos de negociações construídas com antecedência e planejamento de longo prazo. O modelo costuma ser visto como uma alternativa eficiente para clubes que precisam reforçar o elenco sem realizar grandes investimentos imediatos.

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Admar Lopes na coletiva de apresentação de Andrés Goméz e Robert Renan (Foto: ReproduçãoVasco TV)

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O cenário financeiro do Vasco ajuda a explicar a escolha. Assim como ocorreu nas últimas janelas, o clube trabalha com recursos limitados para contratações e deve priorizar oportunidades de mercado, jogadores livres e empréstimos com opção, obrigação ou metas de compra ao final do vínculo. A cautela também se justifica pelos compromissos futuros já assumidos pela diretoria. Ao término da temporada de 2026, o Vasco poderá precisar desembolsar valores significativos para adquirir em definitivo atletas que atualmente estão emprestados, como Robert Renan, Cuiabano e Cuesta, caso opte pela permanência dos jogadores. Nesse contexto, negociações sem custos de transferência ganham ainda mais importância no planejamento vascaíno.

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