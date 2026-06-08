Com apoio dos grandes do Rio, Rubens Lopes é reeleito presidente da Ferj

Rubens Lopes seguirá no comando da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Em eleição realizada nesta segunda-feira (8), o dirigente foi reconduzido ao cargo para mais um mandato, que compreenderá o período entre 2027 e 2031. Único candidato inscrito, ele recebeu aprovação total do colégio eleitoral da entidade.

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No poder desde 2007, Rubens iniciará seu sétimo mandato consecutivo à frente da federação. A candidatura foi apresentada pela chapa "Pelo Futuro do Futebol do Rio" e contou com apoio de clubes profissionais, ligas municipais e associações filiadas.

O dirigente recebeu os 91 votos possíveis na eleição. Segundo a Ferj, praticamente todas as instituições aptas a participar do pleito já haviam declarado apoio à candidatura antes mesmo da votação.

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— O futebol do Rio precisa continuar avançando através da construção coletiva. Nosso compromisso é trabalhar ao lado dos clubes, ligas e demais instituições para fortalecer ainda mais o esporte no estado — afirmou Rubens após a confirmação do resultado.

Representantes de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco estiveram presentes durante a eleição. O Tricolor foi representado pelo presidente Mattheus Montenegro e pelo coordenador administrativo Marcelo Penha. O Flamengo contou com a presença do vice-presidente de Relações Externas, Carlos Eduardo Peixoto. Pelo Vasco compareceu a gerente jurídica Bianca Morais Reis, enquanto o Botafogo foi representado por João Paulo Magalhães.

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Além dos quatro grandes, a candidatura recebeu apoio de clubes das diferentes divisões do Campeonato Carioca e de dezenas de ligas espalhadas pelo estado.

Após ser reeleito, Rubens voltou a demonstrar preocupação com o espaço destinado aos estaduais dentro do calendário do futebol brasileiro. O presidente criticou o aumento constante do número de competições e apontou a falta de datas como um dos principais desafios para os próximos anos.

Rubens Lopes, presidente da Ferj (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

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